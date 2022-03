Guerra in Ucraina, partito da Manfredonia tir con 24 pedane cariche di aiuti umanitari (FOTO – VIDEO)

StatoQuotidiano.it, 05 marzo 2022. Guerra in Ucraina: alle 23:00 in punto di ieri sera, venerdì 4 marzo, è partito un tir di 17 metri con 24 pedane cariche degli aiuti umanitari donati con grandissima generosità da 7 comuni della nostra provincia!

Come una benedizione, al penultimo pallet, ha cominciato a piovigginare e caricato l’ultimo, è venuta dal cielo una meravigliosa e abbondante pioggia che noi tutti abbiamo visto come segno di benedizione dal cielo per l’operato di tutti! Le vostre donazioni sono in viaggio!

Vi è stato detto pubblicamente di donare solo tramite bonifico bancario perché non ci sono corridoi umanitari attivi per far passare le donazioni materiali. E noi siamo già alla seconda spedizione di farmaci, viveri, prodotti per l’igiene, indumenti e materiale scolastico in grandissima quantità!

Avete presente il detto: “chi vuole fa, chi non vuole manda”? Ecco, io direi che nel nostro caso è stato: “chi lo ha voluto ha fatto, chi non voleva ha detto che non poteva farlo nessuno”!

Noi lo abbiamo voluto! Chiamati dai nostri amici della comunità Ucraina residente a Manfredonia che aveva già informazioni sui corridoi umanitari attivi e già praticabili, ci siamo attivati in un’ora soltanto. È bastato un messaggio e abbiamo avuto volontari di tutte le età a lavoro presso i locali della nostra parrocchia!

Per questo motivo desidero spendere due parole di profonda gratitudine per Don Giovanni Granatiero che ancora una volta, dopo le raccolte a favore della comunità di immigrati di Borgo Mezzanone, ci ha dato nuovamente totale disponibilità ad accogliere questa grande, e non poco complicata, organizzazione.

I locali del catechismo, il salone delle attività, il garage, i corridoi e perfino le scale sono stati inondati per giorni della vostra generosità e Don Giovanni, con pazienza, ci ha sempre detto di lavorare con serenità perché eravamo davanti ad un miracolo! Voi tutti siete stati il miracolo e lo sono stati volontari e donatori!

Non sono mancati gli attacchi e mi chiedo se davvero qualcuno che ha interesse a non fare del bene può trascorrere giornate intere a lavorare di braccia e schiena togliendo tempo alla famiglia, al lavoro e alla propria serenità. Il volontariato sconvolge la routine quotidiana ma rallegra e addolcisce il cuore creando comunione tra i fratelli.

A tutti i matti volontari che hanno dato la loro disponibilità posso dire soltanto GRAZIE!

GRAZIE Oxana, Vasyl e Oxana, Roman, Iluta, Olha, Nadia, Maria, Anna, Tania e Giulia, Liudmyla, Katerina, Maria, Paula, Tatiana, Natascia, Luba, Alina, Elena, Anna, Ludmilla, Oksana, Ludmilla, Raisa, Svitlana. (della comunità Ucraina, Bielorussia e Russa di Manfredonia) e Silvana, Nicoletta, Irene, Maria, Gemma, Antonietta, Michela e Gaetano, Francesca, Patrizia, Sara, Annamaria, Nicola, Franco, Lorenzo e Antonio, Emanuel, Rita, Grazia, Gianfranco, Matteo, Donatella e Domenico.

Ringraziamo i comuni di Manfredonia, Mattina, Monte Sant’Angelo, Vieste, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Apricena.

Grazie agli ospedali del territorio, alle farmacie, ai negozi di abbigliamento, ai supermercati, alle cartolibrerie!

Ringrazio le parrocchie che ci hanno inviato le donazioni raccolte.

Ringrazio la P.A.S.E.R. di Manfredonia, la protezione civile Pegaso di Vieste e la protezione civile dei comuni sopra citati.

Ringraziamo l’Arcivescovo Padre Franco Moscone per la sua benedizione.

Desideriamo ringraziare, per disponibilità e pazienza, il sindaco Rotice e gli assessori del comune di Manfredonia per aver accolto l’emergenza mettendo a disposizione i locali comunali che hanno custodito parte delle donazioni che la nostra parrocchia non è riuscita a contenere.

Un grazie speciale al custode Franco Biancofiore che, a tutte le ore, ha seguito i lavori in corso presso i locali del comune. E un ringraziamento al custode Franco Guerra che ha vigilato di notte sulle pedane pronte a partire.

Infine ringrazio Alfredo Tuppi per aver coordinato i lavori di carico e D’Ercole Antonio Scavi per aver messo a disposizione il proprio Bob Cat e la propria manodopera.

Una macchina di aiuti umanitari, così grande, è sicuramente un impegno difficile ma è un impegno possibile. Dove c’è umanità, Dio non ci lascia mai soli.

Seguiranno aggiornamenti che vengono direttamente dall’Ucraina dove sono già arrivati i vostri aiuti e dove arriverà il tir adesso in viaggio.

GRAZIE A TUTTI!

A firma di Noemi Frattarolo