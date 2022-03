I russi avanzano verso un’altra centrale nucleare, ok a corridoi umanitari

FOGGIA, 05/03/2022 – (agi) L’esercito russo avanza verso un’altra centrale ucraina, la seconda più grande del Paese. Si tratta dell’impianto di Yuzhnoukrainsk, nella regione di Mykolaiv, nell’Ucraina meridionale, un impianto composto da 4 reattori, dal quale ormai le truppe di Mosca si trovano a una trentina di chilometri.

Dopo la conquista del sito di Zaporizhzhia, con l’Aiea che ha assicurato che non si è registrata “alcuna fuoriuscita di radiazioni”, sembra chiara, secondo gli esperti, la strategia di Mosca di assicurarsi il controllo dei centri che garantiscono la fornitura di elettricità all’intero Paese. La sola centrale di Zaporizhzhia, infatti, garantisce il 40% della produzione di energia elettrica dell’intera Ucraina.

La Nato esclude la ‘no fly zone’, Zelensky protesta

È polemica intanto sulla decisione della Nato di non adottare la No Fly Zone sui cieli ucraini. “Abbiamo la responsabilità, come alleati della Nato, di prevenire che questa guerra si estenda oltre l’Ucraina. Perché sarebbe ancora più pericoloso, più devastante e costerebbe ancora più sofferenza umana”, ha spiegato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al termine della riunione straordinaria con i ministri degli Esteri dell’Alleanza atlantica.

Per il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, la decisione della Nato equivale all’aver dato “luce verde all’ulteriore bombardamento di città e villaggi ucraini, rifiutandosi di stabilire una no-fly zone”. Il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, ha invece difeso l’esclusione di una No fly zone “perché questo coinvolgerebbe direttamente la Nato nel conflitto, e scatenerebbe un conflitto almeno a livello continentale che avrebbe degli effetti devastanti su tutta l’Europa e questo non lo vogliamo”. (agi)