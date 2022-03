Leonardo Iaccarino, il cattivo maestro e la ‘linea Maginot” assente

Statoquotidiano, 5 marzo 2022. Leonardo Iaccarino è stato Presidente del Consiglio Comunale di Foggia sino al 01.02.2020, data in cui il consiglio comunale gli ha revocato la carica. Comincia con l’episodio degli spari di Capodanno, e con la sua forte “eco mediatica”, il paragrafo che i giudici della Prima sezione civile del Tribunale di Foggia scrivono sull’ex presidente dell’assise comunale.

Un episodio che la relazione prefettizia ha definito “raccapricciante” e che il collegio evidenzia nuovamente come “lesivo della carica istituzionale ricoperta, compiuto peraltro in un territorio caratterizzato dalla fortissima presenza della criminalità organizzata”.

La decisione sull’incandidabilità per Iaccarino- mentre sono in corso i procedimenti penali che riguardano ben 10 consiglieri comunali di cui 8, secondo i giudici di Foggia, “incandidabili”, 15 persone indagate, compresi funzionari comunali e imprenditori- nel provvedimento parte dalla cronaca degli ultimi mesi.

Iaccarino è stato arrestato con il consigliere Capotosto il 30 aprile 2021 in quanto ritenuto responsabile di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità e, solo lui, per peculato e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, nonché indagato nell’ambito dello stesso procedimento che ha coinvolto altri consigliere e il sindaco Landella, quello della presunta tangente Tonti.

“La relazione prefettizia ha messo in luce una facile e disinvolta inclinazione degli ex amministratori Iaccarino, Iacovangelo e Di Pasqua, a logiche corruttive ben radicate, che rende concreto il rischio di un loro condizionamento da parte dei sodalizi criminali”. Ci sono indagini per alcuni procedimenti che “hanno disvelato un’attività corruttiva svolta dagli amministratori locali secondo logiche e modelli prefissati, in cui ad ogni soggetto è attribuito un ruolo determinante, secondo un quadro di inquietante rilievo che fa da cornice al totale asservimento del munus pubblico ad interessi privati perseguiti a qualsiasi costo dagli amministratori della res pubblica, espressi dall’elettorato attivo di Foggia. Ed è proprio in questo contesto, che le associazioni mafiose, grazie all’operato dei professionisti collusi ed agli apparati infedeli della pubblica amministrazione, sono riuscite ad infiltrarsi ed a penetrare nell’apparato pubblico, operando in un clima di reciproco scambio di favori e di vicendevole disponibilità”.

“Iaccarino ha rivestito un ruolo assoluto, un vero e proprio deus ex machina di un metodico sistema di asservimento ai propri interessi”.

“Il profilo emerso dello Iaccarino spiega, insieme a quello descritto in relazione agli altri amministratori, la permeabilità dell’ente comunale, alle cui stanze erano liberi di accedere e porre in essere atti intimidatori soggetti pregiudicati legati ad ambienti mafiosi, senza che alcuna reazione sia mai stata posta in essere da chi ne aveva la rappresentanza Tali atti intimidatori – il confronto è con la vicenda Roberto, ex assessore alle politiche sociali, ndr– avrebbero dovuto imporre una netta presa di posizione da parte del consiglio comunale, avrebbero dovuto essere oggetto di denuncia penale senza alcun indugio, le figure istituzionali di maggiore rappresentatività, quali il Sindaco, il Vicesindaco e, nel caso di Iaccarino, il Presidente del Consiglio Comunale, avrebbero dovuto immediatamente agire a tutela del Comune, chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, disegnare i confini netti di una linea di Maginot tra l’amministrazione e la criminalità organizzata.”

A tal proposito si ribadisce “il clima di accondiscendenza e tolleranza anche da parte di quest’ultimo (Iaccarino) che può essere declinato in termini di collegamento indiretto con soggetti pacificamente legati alla criminalità organizzata”. Da cui i giudici evincono: “Inidoneo l’amministratore a preservare la cosa pubblica da infiltrazioni di stampo mafioso, oltre che per la sua facile corruttibilità, anche per l’inerzia manifestata verso episodi di tal fatta”. Sono prese in esame le sue conversazioni con Iacovangelo e, da una parte “la pericolosa vicinanza di Iaccarino ad ambienti della criminalità organizzata”, dall’altra quello “volto ad intimidire terzi avvalendosi della propria carica di Presidente del Consiglio Comunale per trarne illecito profitto”.

Più chiaro il senso di “terzi” quando si legge il paragrafo riservato a Dario Iacovangelo. Come emerge dalla relazione, “Iacovangelo avrebbe appreso la lezione impartitagli dal ‘maestro’ Iaccarino, avendo chiaramente manifestato la sua evidente proclività a “delinquere”. Fra Iaccarrino e Iacovangelo si sarebbe addirittura proposto “una sorta di accordo programmatico per mettersi ‘i soldi in tasca’. Egli infatti dichiarava, rivolgendosi allo Iaccarino, ‘poi ci mettiamo insieme’”. Iacovangelo, secondo i giudici è “nella piena e completa disponibilità dello Iaccarino, come dallo stesso non contestato, pronto a tutto pur di compiacerlo”.

Trattasi di una “soggezione allo Iaccarino da cui apprende come trarre indebito profitto dal ruolo pubblico ricoperto, tutti elementi che inducono il collegio a concludere per l’esistenza di un serio pericolo di condizionamento del consigliere ad ambienti legati alla malavita locale”. Carica apicale all’interno dell’ente, quella di Iaccarino- ribadiscono i giudici- che, anche dal punto di vista delle relazioni con un consigliere comunale, “avrebbe preteso ben altre condotte”.