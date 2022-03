Lettera a Putin

StatoQuotidiano.it, 05 marzo 2022. Tu no di certo, visto che te ne stai nei palazzi del potere, protetto dalle tue guardie ben equipaggiate e addestrate. Il prezzo invece lo stanno pagando tragicamente la popolazione civile, specialmente le donne, le madri e le spose, i bambini e gli anziani, i disabili e i malati.

Ma anche operai, lavoratori e contadini che ora son costretti a fare i soldati per difendere la loro terra con una forza impari alla tua. Insomma, tutta gente i cui diritti proprio la rivoluzione bolscevica, cambiando la storia del tuo paese e del mondo intero, inizialmente ha voluto difendere e promuovere in nome di una uguaglianza che fosse non solo formale ma anche sostanziale. Rivoluzione tradita, ora come allora! Perché l’uguaglianza è un valore troppo alto perché tu ne sia all’altezza. In grado di realizzarla.

Tu dici che lo hai fatto per proteggere i tuo popolo. Ma non è così! La tua gente è troppo nobile per essere d’accordo con te per questa scelta irrazionale e per questa tua scellerata imprudenza. Come puoi pretendere di avere dalla tua parte un popolo che da vent’anni e più tu – insieme alla stretta cerchia dei tuoi amici gerarchi – governi con il ricatto della paura e con le minacce di mettere a morte chiunque non la pensa come te? Ne è prova il fatto che stai arrestando tanti giovani dissidenti, ma anche nonnine e donne che in segno di solidarietà stanno portando fiori all’ambasciata ucraina di Mosca.

Tu non sopporti il dissenso: ecco il tuo problema. Tu non sopporti la democrazia. Hai paura della libertà perché la vedi come un limite al tuo narcisismo. Perché non sai gestire il tuo rapporto col potere. E stai facendo come un prestigiatore. Dietro il sogno anacronistico di un ritorno al vecchio assetto geopolitico, che vede di nuovo l’URSS antagonista del disegno occidentale, in fondo tu nascondi la paura di fare spazio agli altri popoli, i quali hanno il diritto di decidere da soli la propria forma di governo. In te convergono, come dice Recalcati, da un lato “l’incarnazione di un fantasma machista e paranoide che vive la democrazia come una minaccia costante alla propria identità; dall’altra l’ideologia del ritorno nostalgico alla Russia sovietica, a un nazionalismo imperialista che rifiuta il cammino della storia verso la democrazia”.

Sei diventato talmente paranoico che sei perfino arrivato ad arrestare cinque bambini che pacificamente protestavano contro la guerra. Il loro coraggio è stato più grande del tuo e la loro impresa rimarrà nella storia, mentre tu, come tanti altri carnefici prima di te, sarai inghiottito nel fondo buio della memoria collettiva, che ricorderà questi giorni tragici come il frutto di un capriccio inusitato e fuori luogo, come una reazione esagerata nata da una paura inventata di fronte a una minaccia inesistente.

Certo, chissà quale considerazione hai di te stesso. Ma ciascuno prima o poi deve fare i conti con la propria coscienza. E quando verrà la morte ti chiederà se le vite le hai salvate o distrutte. Se hai dato speranza o sei stato causa di dolore e di disperazione di milioni di persone, le quali volevano solo essere lasciate in pace, avere una casa, un po’ di pane e un onesto lavoro, per vivere in pace tra le braccia dei propri cari, nella propria terra fatta di cielo e di grano, guardando l’orizzonte e vedere il volo degli uccelli e non aerei decollare per andare a bombardare. E dove i vecchi, nei propri occhi portano ancora i segni lucidi e dolorosi di una guerra che solo ottant’anni fa ha devastato con morte e distruzione non solo l’Europa ma il mondo intero.

La morte riderà di te, perché ti ha fatto sua prima del tempo. Mentre pensavi dia vere il mondo tra le mani esssa ti aveva già tra le sue grinfie. E questo perché, nonostante tutto il suo potere distruttivo, essa sa che, come dice il filosofo Pascal, “l’uomo è sempre più grande di ciò che lo uccide”.

Capisci Putin: chi oggi muore a causa tua è più grande – ma molto più grande – di te. E lo sono i bambini e le donne, i mariti e i padri, i vecchi e i disabili, che in Ucraina stanno morendo non per conquistare o espandersi, ma solo per difendere la propria terra vivendo in pace. Fra cielo e grano. Verso orizzonti che tu neanche immagini.

A cura di Michele Illiceto, 05 marzo 2022