Maltempo sul Gargano, allagamenti e disagi alla viabilità

San Nicandro Garganico, 05 marzo 2022 – “In sole 15 ore sono caduti sul nostro territorio comunale ben 37 mm di pioggia. La situazione è MOLTO CRITICA nella Piana di Sagri, dove si registrano allagamenti non solo nei fondi agricoli ma particolarmente sulle strade rurali interne nonché sulle provinciali 40, 41 e 42 e su via Marconi (dove abbiamo posto segnaletica di pericolo). Ho allertato il Servizio Viabilità della Provincia di Foggia per la situazione delle provinciali. Alcuni canali, per cui il Consorzio di Bonifica di Capitanata era già stato da me allertato nei giorni scorsi, sono in situazione critica. Gran parte del rischio idraulico è dovuto ad opere abusive all’interno dei fondi agricoli, che ostruiscono il deflusso delle acque: riunirò chi di competenza per addivenire a verifiche e sanzioni ai proprietari laddove necessarie!

Raccomando a tutti di EVITARE DI RECARSI NELLE CAMPAGNE della pianura almeno fino alla tarda mattinata di domani. Nevica abbondantemente oltre i 500 m di quota. I volontari dell’AVERS stanno monitorando il territorio per conto del Servizio Comunale di Protezione Civile. Prevista pioggia intensa fino a metà giornata di domani, con possibili nevicate a partire dai 4-500 metri: attenzione alle strade interne montane!”

A scriverlo è il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale