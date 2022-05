Manfredonia. “Le arti marziali non riguardano il combattimento, ma la formazione del carattere”

“Per me, in ultima analisi, le arti marziali sono la sincera espressione di sé stessi”. (Bruce Lee)

StatoQuotidiano.it, 05 marzo 2022. L’arte popolare del bastone, del coltello e della minischerma sipontina, trovano a Manfredonia, nel maestro Giuseppe Vuovolo la sua massima espressione.

Una passione, quella del maestro, nata all’eta di 14 anni e trasmessa dal concittadino Matteo Berardinetti, il quale emigró per un periodo in Argentina, affinó le tecniche per poi far rientro in Italia, lasciando il testimone e quindi l’onere di tramandare naturalmente questa antica arte popolare al proprio discepolo Giuseppe.

Tanti gli allievi del maestro, tra cui Martina Di Bari ed Antonio D’Andrea, che all’unisono hanno evidenziato la loro passione per questa antica arte, medicina non solo per il corpo, con gli esercizi ginnici connaturati alla pratica ma soprattutto per la mente con la meditazione associata.

Una tradizione da conservare e tramandare, questo l’imperativo categorico evidenziato nell’ultimo libro “Minischerma Sipontina” scritto a due mani dagli autori Giuseppe Vuovolo e Vittorio Tricarico. Tanti gli argomenti trattati, tra cui la i Dialoghi sui cavalieri di Umiltà, sulle origini delle Consorteria Napolitana, sulla storia ed i rito degli uomini di onore e l’evoluzione dell’arte popolare del bastone e del coltello nonché la minischerma sipontina.

Pregiata la recensione del maestro Manrico Erriu della Bushi Tacticts gemellata con Accademia Onore e Umiltà: “Contenuti eccellenti descritti in modo impeccabile dai due autori. Penso che persone del calibro del Maestro Giuseppe Vuovolo dovrebbero ricevere forti e continuative sovvenzioni dallo Stato per il lavoro di preservazione e trasmissione di una parte importante della cultura e delle tradizioni italiane, in special modo quando le tradizioni tramandate, con purezza e dedizione, promuovono ed esaltano ai massimi livelli i valori essenziali quali l’onore, l’umiltà e il rispetto, in un insieme codificato di norme comportamentali, tesoro ed esempio per le nuove generazioni. Consiglio vivamente la lettura di questo saggio“.

Non posso che associarmi, consigliando l’acquisto e la lettera di questo interessante saggio culturale e storico che da prestigio non solo alla pratica sportiva ma alla nostra città.

Antonio Castriotta