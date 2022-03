Pari e patta tra Taranto e Foggia. A Garofalo risponde Saraniti: 1-1

StatoQuotidiano.it Foggia, 05 Marzo 2022. Non va oltre il pari, il Foggia di Zeman che impatta 1-1 con il Taranto e prosegue con il tabù Jacovone, da oltre trent’anni. Mister Laterza propone il collaudato 4-2-3-1 con Saraniti come terminale offensivo, supportato da Giovinco, Labriola e Versienti. Zeman risponde con poche novità rispetto al derby con i galletti, schierando ancora tra i pali il giovane Dalmasso e tridente affidato a Curcio-Merola- Ferrante. Primo tempo divertente e godibile.

In cronaca, primo squillo al 3′, con un colpo di testa di Girasole, palla sul fondo. I padroni di casa si affacciano al 9′ con una bella ripartenza ,che Labriola non finalizza a tu per tu con l’estremo foggiano. Al minuto 11′ il Foggia passa.

Grande spunto di Nicolao, che supera Ferrara e mette in porta la rete del vantaggio rossonero, sfruttando una sfortunata deviazione di Granata e festeggiando al meglio il proprio compleanno. Gli ionici ci provano con Di Gennaro e Saraniti, vanamente. Bella manovra dei satanelli al 19′ ma Ferrante ha le polveri bagnate e Chiorra fa buona guardia. Occasione propizia per i padroni di casa, al 32′, quando Giovinco ben assistito da Saraniti, non trova il guizzo vincente da ottima posizione.

Riccardi ci prova dalla distanza ma Dalmasso c’è. Sul finire di tempo, Zullo va vicino al pareggio ma ancora Dalmasso risponde presente. Negli spogliatoi si va con il vantaggio degli ospiti per 0-1. Nella ripresa, dopo un velleitario tentativo iniziale di Giovinco, la squadra rossoblù trova il gol dell’1-1 al 52′. Dalmasso commette un’ingenuità, mancando il pallone clamorosamente e il centravanti ionico Saranit,i da due passi non può sbagliare.

Girandola di sostituzioni fino al 72′, quando Garofalo impegna con una zuccata, in un grande intervento, l’attento Chiorra. I rossoneri perdono fluidità nella manovra e non riescono ad innescare le bocche di fuoco del tridente zemaniano. Il match vive una fase di stanca, con diversi gialli sul taccuino del direttore di gara ma si ravviva sul finale, con una chance per parte. All’89’ un tentativo degli uomini di Zeman non centra il bersaglio grosso, poi, al 94′ è Di Gennaro a non trovare lo specchio della porta da corta distanza.

Il derby della 30°giornata del campionato di calcio di serie C, girone C, finisce 1-1 e sancisce l’imbattibilità dei dauni contro le formazioni pugliesi e la momentanea nona piazza dei rossoneri, a quota 41 punti, in una classifica dominata dal Bari, vittorioso per 2-1 sulla V.Francavilla, che allunga in vetta con un perentorio +7 sul Catanzaro, inopinatamente sconfitto dal Monopoli per 2-1. Il Foggia sarà atteso, nel prossimo turno, dalla sfida interna con il Picerno, domenica 13 marzo.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 05 Marzo 2022.