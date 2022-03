Arrivò in ospedale con i classici sintomi di una colica renale ma fu dimessa. E quando tre giorni dopo ritornò in condizioni ancor più gravi finì in coma senza più risvegliarsi. Sulla morte di Francesca Russo, una 40enne di Monteroni (Lecce), 12 medici dell’ospedale Vito Fazzi del capoluologo salentino, rischiano il processo con le accuse di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. (repubblica)