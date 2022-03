Ucraina-Russia, Putin: “Sanzioni sono dichiarazione di guerra”

FOGGIA, 05/03/2022 – (adnkronos) “Le sanzioni contro la Russia equivalgono a una dichiarazione di guerra”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin , parlando ad un evento in vista della Giornata della donna, citato dalla Tass. Putin ha definito “difficile” la decisione di avviare l’operazione speciale militare in Ucraina, che ha dato inizia alla guerra tra la Russia e il paese invaso.

“Sono state distrutte quasi tutte le infrastrutture militari dell’Ucraina e l’eliminazione della difesa aerea è stata praticamente completata”, ha detto. “Tutto sta procedendo secondo i piani in Ucraina”, ha affermato ancora, aggiungendo che “non ho dubbi che l’esercito russo raggiungerà tutti i suoi obiettivi”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede alla Nato di istituire una no fly zone sui cieli dell’Ucraina: “La Federazione Russa considererà qualsiasi tentativo da parte di altri Paesi di stabilire una no-fly zone sull’Ucraina come una partecipazione alle ostilità”, ha aggiunto Putin. “Dall’inizio delle ostilità nel Donbass” nel 2014 “sono state uccise 13-14mila persone, tra cui oltre 500 bambini”, è tornato a denunciare Putin. (adnkronos)