“Un rudere a Manfredonia ha stesso valore catastale di una villa a Portofino”

MANFREDONIA (FOGGIA), 05/03/2022 – “Gli attuali valori catastali sono squilibrati nel senso che non rispecchiano il valore reale di mercato e i servizi annessi degli immobili. Un recente studio ha messo a confronto il valori catastali medi con i reali prezzi di mercato al fine di valutare lo scompenso ai fini tributari… Il risultato?

In rosso i comuni meno avvantaggiati da questa discrepanza! Ovviamente si trovano al Sud: “Due direttrici principali di disuguaglianze emergono chiaramente: tra Nord e Sud da un lato, e tra aree interne e aree urbane e aree costiere dall’altro. In particolare, le aree maggiormente agevolate dall’attuale disallineamento dei valori sono le zone costiere di Sardegna, Toscana e Liguria, oltre a grandi città come Roma. Dall’altro lato dello spettro, troviamo invece le aree interne del Sud Italia.

Dall’attuale sistema catastale sembrano beneficiare quindi i proprietari di immobili in zone turistiche e nei centri produttivi.” Ci troviamo al paradosso che un piccolo rudere nel golfo di Manfredonia ha lo stesso valore catastale di una villa da 3 milioni di euro a Portofino. Capite perché c’è una forte opposizione alla riforma del catasto? Sembrerebbe che qualcuno non voglia proprio perdere un “vantaggio” acquisito molto tempo addietro”.