Elogio-Ringraziamento alla ASL FG Dip. Med. Fisica e Riabilitativa “A.Cesarano ” in Manfredonia

Alta professionalità e competenza al servizio del paziente trattato come persona e non come numero, gentilezza e spirito di gruppo. Queste le caratteristiche del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa ” Cesarano ” di Manfredonia, facente parte della ASL Foggia, in cui, tramite l’eccezionale fisioterapista Pina Mingirulli, la mia spalla, affetta da una severa capsulite adesiva post intervento chirurgico, ha recuperato totalmente il movimento articolare.

Un grazie particolare alla dottoressa Teutonico, direttrice del Centro, e all’attenta fisioterapista Agata Di Cosmo, per aver valutato la necessità dell’articolo 26 e per avermelo concesso. Doverosa la segnalazione della cordialità di tutti gli OSS.