Nazionale di orienteering della Norvegia a Vico del Gargano, si allena per il grande appuntamento mondiale

Vico del Gargano, 05 marzo 2023 – Le due Nazionali di orienteering maschile e femminile della Norvegia, fino al.12 marzo, sono in ritiro a Vico del Gargano per prepararsi alle gare dei mondiali di primavera. L’allenatore delle nazionali è il pluricampione mondiale di orienteering Janne Salmi. Ho accolto le nazionali in aula consiliare e, assieme a me, hanno portato il loro saluto il delegato del CONI del Gargano Nicolino Sciscio e Gabriele Viale, direttore generale dei Mondiali svolti sul Gargano nel 2022 con la presenza di 3000 atleti.

Fonte: Vico del Gargano – pagina del sindaco Michele Sementino