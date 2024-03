(nota stampa). La nostra provincia, dichiara Manzella Alessandro, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, è ormai sotto attacco da questi criminali senza scrupoli, che stanno seppellendo il nostro territorio di ECOBALLE “rifiuti speciali pericolosi”.

“L’ultimo sversamento di rifiuti ECOBALLE, effettuato in ordine di tempo, risale al 29 febbraio scorso, dove montagne di rifiuti sono stati illecitamente abbandonati nelle campagne del Foggiano, in un vigneto di Borgo Cervaro”.

Il nostro territorio, tra non molto, diventerà la terra dei fuochi, per l’incalcolabile quantità di rifiuti che viene abbandonato illecitamente sul territorio e per il motivo, che la troppa burocrazia e i costi elevati per lo smaltimento, non saranno mai rimossi “oppure” VERRANNO DATI ALLE FIAMME, come già sta accadendo in tanti comuni della Puglia.

Questi rifiuti “ECOBALLE”, bruciati sprigionano una quantità impressionante di veleni tossici nell’atmosfera, provocando danni irreparabili a tutto l’ecosistema. Come possiamo intervenire a difesa del nostro territorio, da questi criminali ambientali senza scrupoli?

Chiamando senza “paura” le Forze dell’Ordine, ogniqualvolta che avvertiamo qualcosa di strano e di insolito sul territorio, specialmente in orari notturni.

Non facciamo finta di niente, solo perché il problema non è vicino casa nostra, perché di questo passo, toccherà tutti!? Quindi, chiamare questi numeri è fondamentale: il 112 numero unico d’emergenza, oppure il 1515 emergenza ambientale, il 113 Polizia di Stato, il 117 Guardia di Finanza.

Alessandro Manzella – Resp.le Guardie Ambientali Italiane