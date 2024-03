Appello da Vieste, nel Gargano. "Dopo 36 anni di residenza, ridefinita natura alloggi in case d'appoggio. Dove andremo?"

Al Direttore, StatoQuotidiano.it

“Gentile Direttore,

mi rivolgo a Lei attraverso le colonne del suo stimato giornale per portare all’attenzione della comunità una situazione critica che coinvolge numerose famiglie, tra cui la mia, residenti in una palazzina comunale di Vieste.

Dopo ben 36 anni di residenza, siamo stati informati che la natura degli alloggi è stata ridefinita dalla legge come case d’appoggio. Pur comprendendo la necessità di adattarsi alle normative vigenti, la transizione sta causando non pochi disagi, specialmente per famiglie come la nostra, composta da genitore invalido e figli minori.

A seguito di questa modifica normativa, ci è stato temporaneamente assegnato un appartamento in un residence, ma, purtroppo, a giugno ci verrà richiesto di lasciare l’alloggio. La situazione è resa ancor più complicata dal fatto che le opzioni abitative sono limitate e molte famiglie, comprese quelle rimaste nella palazzina di via Salvemini 69, si trovano nell’impossibilità di trovare soluzioni adeguate.

Abbiamo intrapreso le necessarie procedure per l’assegnazione di una casa popolare, presentando la domanda al Comune. Tuttavia, nonostante l’urgenza della nostra situazione, non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta. Attualmente, ci è stato comunicato che dovremo attendere almeno un mese per ottenere una valutazione della nostra richiesta.

Desidero sottolineare che non siamo un caso isolato, ma parte di una più ampia emergenza abitativa che coinvolge diverse famiglie in cerca di una soluzione adeguata per la propria residenza. Ci rendiamo conto che il Comune è a conoscenza di questa problematica, ma al momento non sembra esserci una risposta concreta e tempestiva per risolvere questa situazione critica.

Confidando nella sensibilità e nell’attenzione della Sua redazione, ci auguriamo che questo appello possa contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare un intervento concreto da parte delle autorità competenti.

Ringraziamo anticipatamente per l’attenzione e la disponibilità nel trattare questo importante tema.

Cordiali saluti”.