Un grosso branco di cinghiali è stato avvistato tra la SP57 per la Frazione Montagna e il Tratturo di Pulsano, a pochi chilometri dal centro abitato di Manfredonia.

Nel video mostrato, si avvista l’ultimo esemplare di cinghiale, ma il nostro lettore assicura che era preceduto da numerosi altri esemplari, almeno dieci.

I cinghiali si muovono prevalentemente in branco e principalmente nelle ore buie, costituiscono un grave pericolo per pedoni e mezzi in transito, ma soprattutto, creano danni irreparabili alle colture che attraversano nel loro percorso.

“Prestare la massima attenzione in zona!”, scrivono i cittadini.

Si ringrazia Radio Manfredonia Centro.