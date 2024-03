Foggia. Attraverso una nota, il Collettivo Infermieri Autonomo ha sollevato la questione del Policlinico Riuniti di Foggia, accusando Mediaset di tacere sulla situazione critica del Pronto Soccorso e di alimentare una politica settentrionale che trascura le esigenze del Sud attraverso l’approvazione dell’autonomia differenziata.

Nel mirino del Collettivo c’è la mancanza di proposte concrete per incentivare il personale sanitario a operare nei Pronto Soccorso italiani. Si evidenzia il dilemma degli infermieri costretti a fuggire dal lavoro a causa delle richieste sempre più esigenti dell’utenza, della carenza di personale e delle polemiche che alimentano demotivazione tra gli operatori.

Il Collettivo propone un confronto salariale tra i politici e il personale medico, chiedendo perché un parlamentare guadagni molto di più rispetto a un medico del Pronto Soccorso. L’assenza di proposte di legge e incentivi per il personale sanitario, focalizzati principalmente sulle strutture e gli appalti, viene condannata come una negligenza politica.

Si mette in luce il problema della carenza di personale medico e infermieristico al Pronto Soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia, con circa 150 ingressi al giorno. Il Collettivo sottolinea che la questione non riceve l’attenzione dovuta da parte dei media e della politica, nonostante gli investimenti milionari in strutture e appalti.

Il Collettivo critica la politica di destra e sinistra che si accusano a vicenda sulla spesa sanitaria, sottolineando che il reale supporto alla salute pubblica proviene dal lavoro instancabile del personale medico e infermieristico, spesso trascurato e strumentalizzato.

Infine, il Collettivo Infermieri Autonomo evidenzia il ruolo della magistratura nel salvare il Policlinico Riuniti di Foggia dagli sprechi economici. Si sottolinea la mancanza di focus mediatico sulla situazione critica del personale, mentre si spendono milioni di euro in costruzioni e appalti.

In conclusione, il Collettivo chiede un maggiore impegno nella valorizzazione del personale sanitario, sottolineando l’importanza di aumentare i fondi per assunzioni e di ridurre la burocrazia che ostacola il Pronto Soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia.