BARI – Un uomo di 79 anni è morto questa mattina mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione di un fabbricato indipendente di via Cesare Battisti, nel centro storico di Terlizzi, nel Barese.

Secondo quanto si apprende la vittima, che si chiamava Cesare Di Bitetto, ed era originaria di Giovinazzo (Bari), per cause in fase di accertamento, sarebbe precipitata facendo un volo di qualche metro terminato nel fondo scavo del vano ascensore.

Per lui sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118.

Sul posto ci sono i carabinieri per i rilievi del caso e il magistrato della Procura di Trani, Marcello Catalano.