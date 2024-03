BARI – L’attaccante del Pescara Luca Sasanelli, 19enne originario di Bari, è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza domestica.

Le indagini avviate nel capoluogo pugliese hanno portato negli scorsi giorni due pattuglie dei carabinieri – una arrivata direttamente da Bari – a prelevare Sasanelli direttamente mentre era in ritiro con la squadra in hotel.

Classe 2004, Sasanelli si era messo in luce nella prima parte di stagione con la maglia della Fidelis Andria (Serie D, girone H) segnando sette reti in 24 partite e attirando gli interessi del Pescara, club di C che lo aveva messo sotto contratto fino al 30 giugno 2027.