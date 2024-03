Foggia. Nuova incursione stamani di una troupe di Fuori dal Coro di Rete 4 al Policlinico Riuniti di Foggia. Non sono mancati momenti di tensione, con presenza sul posto della vigilanza durante le riprese, effettuate in ogni modo dall’esterno, sul suolo pubblico.

L’inchiesta è della giornalista Raffaella Regoli.

“Un Policlinico di Foggia sporco, con reparti da terzo mondo: materiale usato nei corridoi del reparto di Malattie infettive, porte distrutte e rifiuti, mamme in lacrime durante le estenuanti attese in pronto soccorso”. Questo il ritratto impietoso dell’ospedale Riuniti di Foggia raccontato dalle telecamere della trasmissione di Mario Giordano “Fuori dal coro”, andato in onda il 28 febbraio 2024 su Rete4.

Grazie a telecamere nascoste, i giornalisti avevano immortalato la situazione di degrado in cui imperversa la struttura sanitaria de capoluogo dauno.

Ora i fari sarebbero puntati sul servizio dell’elisoccorso.