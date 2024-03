ISCHITELLA (FOGGIA) – Omicidio ieri sera a Ischitella, nel Foggiano: Vincenzo Silvestri, 60enne del posto è stato accoltellato in pieno centro nella cittadina garganica.

Il corpo dell’uomo – stando a quanto ricostruito dai carabinieri – è stato trovato nella sua abitazione nel centro storico del comune garganico, e non in strada come era emerso in un primo momento.

A uccidere l’uomo un fendente al collo ed uno al torace.

Secondo quanto emerso finora, le indagini dei carabinieri si sarebbero concentrate su una donna che pare avesse una relazione con l’uomo.

Si cerca di ricostruire il contesto in cui è avvenuto il delitto.