SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Sono due i candidati ormai certi alle elezioni comunali di San Giovanni Rotondo, in attesa di capire cosa accadrà alle Provinciali del 17 marzo 2024, dove non è scontata una alleanza tra Civici, PD e Movimento 5 Stelle e dove potrebbe accadere di tutto.

Attesa a Rignano Garganico, San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico.

Le vittorie del Campo Largo a Foggia e in Sardegna non hanno scalfito i sangiovannesi, che restano divisi in due filoni politici principali (anzi tre contando anche il centro-destra unito): da una parte il PD con Italia Vica, Partito della Città, Con e San Giovanni Rotondo Popolare, coalizione che punta sull’uscente primo cittadino Michele Crisetti, dall’altra il Movimento 5 Stelle con ben 5 liste civiche al suo seguito, ovvero SiAmo San Giovanni Rotondo, In… Formazione, Sinistra in Comune, Cittadini Sangiovannesi e Insieme, che punta su Filippo Barbano.

A destra potrebbe non presentarsi la coalizione come la conosciamo sui livelli nazionali.

Infatti, potrebbe essere data una forma civica all’intero gruppo che nascerebbe da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Liberi e Forti, Sovranisti per l’Italia, San Giovanni Rotondo Prima, RES e Moderati per San Giovanni Rotondo. Il gruppo potrebbe puntare sul leader di Forza Italia Mimmo Longo quale candidato alla carica di sindaco, ma è tutto in divenire.

Tutte e tre le coalizioni potrebbero puntare alla vincita al primo turno elettorale, anche se è difficile ad oggi azzardare previsioni.

Sempre che non accada l’impossibile, ovvero che gruppi politici oggi sulla carta coesi passino in altre raggruppamenti, come già accaduto in passato nella città di San Pio.

Vedremo cosa accadrà. Ad oggi i candidati alla carica di primo cittadino restano tre:

Michele Crisetti (Centro-Sinistra + civiche);

Filippo Barbano (M5Stelle + civiche);

Mimmo Longo (Forza Italia + civiche).

Le elezioni comunali a San Giovanni Rotondo, come pure quelle Provinciali (seppur di secondo livello ed espressione di vecchie logiche politiche), sono molto attese dai partiti e dai movimenti anche a Rignano Garganico, San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico, dove le Amministrative, però, ci saranno tra circa tre anni. Prima ci saranno le Europee e soprattutto le regionali, che tutto potrebbero rimettere in gioco quanto prima.