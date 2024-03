Il processo d’appello (con rito abbreviato) contro l’ex giudice Giuseppe De Benedictis e l’ex avvocato Giancarlo Chiariello, entrambi originari di Bari, ha visto la conferma delle accuse, fatta eccezione per l’esclusione dell’aggravante di aver favorito un’associazione mafiosa e per la concessione delle attenuanti generiche in favore di un solo imputato. Lo riporta l’Ansa.

L’udienza si è conclusa a Lecce, evidenziando la condanna di De Benedictis a sette anni di reclusione, rispetto ai precedenti 9 anni e 8 mesi in primo grado, principalmente a causa dell’esclusione dell’aggravante mafiosa.

Chiariello, dall’altro canto, ha ricevuto una sentenza di 6 anni, previa concessione delle attenuanti generiche, escludendo l’aggravante di mafia. Inoltre, è stato ordinato il rimborso di oltre un milione di euro precedentemente sequestrati al penalista, rispetto ai precedenti 9 anni e 8 mesi.

Anche il figlio di Chiariello, Alberto, anch’esso avvocato, è stato condannato a 3 anni e 1 mese (in precedenza quattro anni), con l’esclusione dell’aggravante di mafia.

Nel corso del processo, Danilo Pietro Della Malva, ora collaboratore di giustizia, ha ricevuto una condanna di 2 anni e 8 mesi (in precedenza 3 anni e 8 mesi in primo grado) per aver ottenuto la scarcerazione da De Benedictis attraverso il pagamento di una tangente al suo avvocato Giancarlo Chiariello.

Lo riporta l’Ansa.

L’accusa sottolinea che De Benedictis, in cambio di denaro (fino a 30.000 euro) ricevuto da Chiariello, avrebbe emesso quattro provvedimenti di scarcerazione a favore dei clienti dell’avvocato. Durante le udienze precedenti, il pubblico ministero Salvatore Cosentino aveva richiesto la conferma delle condanne inflitte in primo grado. È da notare che De Benedictis è coinvolto in un altro procedimento, nel quale è stato precedentemente condannato a 12 anni e 8 mesi di carcere per traffico e detenzione di un vasto arsenale di armi, munizioni ed esplosivi.