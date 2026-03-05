Edizione n° 5996

BALLON D'ESSAI

FRODE VINO // “Vinum Mentitum”. Maxi frode nel vino: sequestrati 2,5 milioni di litri falsamente DOP e IGP
5 Marzo 2026 - ore  09:12

CALEMBOUR

BARI CORRUZIONE // Tangenti per appalti in Asl Bari, 7 indagati
5 Marzo 2026 - ore  11:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // 30 euro per i dolci di Carnevale. Un Comune finisce sotto la lente della Corte dei Conti

CARNEVALE COMUNE 30 euro per i dolci di Carnevale. Un Comune finisce sotto la lente della Corte dei Conti

La vicenda è emersa a seguito di un esposto della minoranza in consiglio comunale, riportato oggi dal quotidiano La Provincia Pavese

30 euro per i dolci di Carnevale. Un Comune finisce sotto la lente della Corte dei Conti

Comune di Casorate Primo - Fonte Immagine: .comune.casorateprimo.pv.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Marzo 2026
Attualità // Cronaca //

Il Comune di Casorate Primo (Pavia) è finito sotto osservazione della Corte dei Conti per aver speso 30 euro lo scorso anno per l’acquisto di cabaret di chiacchiere durante una festa di Carnevale in maschera. La vicenda è emersa a seguito di un esposto della minoranza in consiglio comunale, riportato oggi dal quotidiano La Provincia Pavese.

Il giudizio della Corte dei Conti
Secondo i giudici, la spesa non corrisponde a finalità istituzionali e non rientra «tra le fattispecie che presuppongono esigenze indifferibili ed urgenti di funzionamento degli uffici». Di conseguenza, la somma non avrebbe dovuto essere spesa tramite procedura economale. La Corte dei Conti ha invitato il Comune a recuperare l’importo in via di autotutela, sottolineando che la spesa è stata riconosciuta come danno erariale.

La posizione del sindaco
Il sindaco Enrico Vai ha respinto le critiche definendo la vicenda una «bassa strumentalizzazione della minoranza». Vai ha inoltre dichiarato: «Il nostro regolamento di spese economale prevede anche questo tipo di rimborsi. Non c’è stata alcuna irregolarità. Lo scriveremo nella nota che invieremo ai giudici contabili».

Lo riporta open.online.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO