30 euro per i dolci di Carnevale. Un Comune finisce sotto la lente della Corte dei Conti

Il Comune di Casorate Primo (Pavia) è finito sotto osservazione della Corte dei Conti per aver speso 30 euro lo scorso anno per l’acquisto di cabaret di chiacchiere durante una festa di Carnevale in maschera. La vicenda è emersa a seguito di un esposto della minoranza in consiglio comunale, riportato oggi dal quotidiano La Provincia Pavese.

Il giudizio della Corte dei Conti

Secondo i giudici, la spesa non corrisponde a finalità istituzionali e non rientra «tra le fattispecie che presuppongono esigenze indifferibili ed urgenti di funzionamento degli uffici». Di conseguenza, la somma non avrebbe dovuto essere spesa tramite procedura economale. La Corte dei Conti ha invitato il Comune a recuperare l’importo in via di autotutela, sottolineando che la spesa è stata riconosciuta come danno erariale.

La posizione del sindaco

Il sindaco Enrico Vai ha respinto le critiche definendo la vicenda una «bassa strumentalizzazione della minoranza». Vai ha inoltre dichiarato: «Il nostro regolamento di spese economale prevede anche questo tipo di rimborsi. Non c’è stata alcuna irregolarità. Lo scriveremo nella nota che invieremo ai giudici contabili».

