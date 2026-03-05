Edizione n° 5997

6 Marzo 2026

6 Marzo 2026 - ore  09:11

Antonio Palumbo, la promessa della velocità sipontina che il tempo ha portato via

Le prime giornate di sole, più caldo e alto, che batteva sulle nostre case sul mare, riflesso sulle onde, lo portarono come un soffio

Antonio Palumbo, la promessa della velocità sipontina che il tempo ha portato via

immagini inviate da Claudio Castriotta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Marzo 2026
Le prime giornate di sole, più caldo e alto, che batteva sulle nostre case sul mare, riflesso sulle onde, lo portarono come un soffio: quasi lo spirito posato su una casa vicina al Torrione del Fico, proprio sotto la banchina del molo.

Il mare era lungo e inquieto, segnato da fasce d’acqua agitate dal vento di scirocco. Sì: quello spazio ampio che Antonio aveva davanti era come un enorme quaderno, custodito nell’anima. La sua scrittura, fatta con gli occhi, riusciva a riempire ogni pagina con un pensiero rapido, un battito che diventava parola.

Le prime frasi caddero dal cielo, arrivate da molto lontano, sospese tra sogno e realtà. Non so dirvi come, né spiegarvi quando: so solo che c’era lui, con la sua corsa, verso il profumo dell’erba più pura del campo, all’esterno della pista dove si preparava al riscaldamento, in attesa della gara.

Caro Antonio Palumbo, eri la grande promessa sipontina dei 100 e 200 metri piani.

Quell’anno, 1977, partimmo con un grande pullman da Foggia insieme alla società barese Riccardi Bisceglie. A guidarci c’era il presidente Graziano, anche membro regionale del CONI. Dovevamo rappresentare la Regione Puglia alla manifestazione Interregionale. L’evento, quell’anno, si svolse a Pescara: erano presenti, alle competizioni, tutte le regioni d’Italia.

Da Manfredonia fummo scelti in più specialità: Antonio nella velocità; io nei 10 chilometri di marcia; il forte Pasqualino Di Gregorio nel mezzofondo; Michele Clemente nel salto con l’asta; Michelangelo e Leonardo Antonio Capaiuolo, insieme al compianto Massimo De Padova, nel lancio del giavellotto.

Ricordo che, alla chiusura dei giochi, la Puglia ottenne un ottimo risultato. Eravamo stanchi, ma felici: si sorrideva di gusto e, pian piano, ci avviammo verso il ritorno a casa.

Ancora oggi ho impresso nella mente quel momento: Antonio, duecentista, fece mezzo giro di pista con una velocità unica, capace di strapparci lacrime di commozione. Ma i casi dell’esistenza, da quel giorno, cambiarono. Purtroppo, al mio amico, quello “stacco” sul filo di lana non riuscì più: si presentò un ostacolo difficile da affrontare, una curva che rallentò la sua falcata davanti alla malattia.

E poi, in un giorno di prove, il male se lo portò via: dal nuovo al vecchio tempo, più veloce del suo record pugliese.

di Claudio Castriotta

1 commenti su "Antonio Palumbo, la promessa della velocità sipontina che il tempo ha portato via"

