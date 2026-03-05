Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di un autista del trasporto pubblico locale di Foggia. La fonte chiede riservatezza e anonimato. Il contenuto è una testimonianza personale e soggettiva.

«Ho letto l’articolo firmato dal segretario aziendale Faisa-Cisal, una delle sigle presenti in Ataf. Io, invece, sono favorevole all’ingresso del privato e non alla permanenza dell’azienda “in house”». La posizione è netta e nasce dall’esperienza quotidiana di chi guida gli autobus in città: «Ataf, per come la vedo io, è come una nave che naviga a vista: manca una gestione accurata, un’organizzazione che dia un senso del dovere e una direzione chiara. Si lavora, ma spesso non si capisce perché non si debba – o non si possa – fare meglio».

Il punto, sostiene, è che molti problemi segnalati dagli utenti non sono “lamentele di rito”, ma questioni strutturali: «Basta accendere un focus verso i cittadini: usciranno sempre le stesse criticità. Orari, puntualità, pulizia, professionalità percepita, informazione». E proprio sull’informazione l’autista insiste: «Essere sotto organico non dà il diritto di non informare. Quando un cittadino fa un abbonamento, non deve essere lui a spiegare quale circolare gli serve: è un servizio. E quando l’azienda distribuisce il prospetto orario, quello invernale o estivo, non può omettere una nota che avverta: “probabili soppressioni” o “riduzioni”. Lo impongono correttezza, trasparenza e buona fede».

Nel racconto entra poi un nodo che, a suo dire, viene da lontano: la gestione del personale e l’alternanza di emergenze. «Ricordo un periodo, prima del Covid, in cui si arrivò quasi al contrario di oggi: più autisti e meno mezzi. E noi operatori d’esercizio – non per colpa nostra – fummo “premiati” con le ferie d’ufficio. In pratica, ferie imposte che significavano decurtazioni economiche: chi una settimana, chi due, chi perfino quindici giorni. Per una famiglia monoreddito è un colpo serio». L’autista aggiunge un elemento che giudica “ingiusto”: «Da quello che mi risulta, in officina non accadde la stessa cosa: loro rimasero al lavoro e lo stipendio era pieno. Premesso che non era colpa loro, resta una disparità che brucia».

La critica non si ferma alla gestione interna. C’è anche un capitolo “strada”, che incide direttamente sul servizio e sul rapporto con l’utenza. «Non serve essere autista per vedere certe fermate: alcune sono oltre il limite della regolarità. Penso, per esempio, a fermate in via Vittime Civili, in prossimità di un distributore, dentro l’incrocio; oppure fermate troppo vicine ai semafori, come in corso che porta a Chiarelli. È assurdo e danneggia pure noi: il nostro lavoro è basato sui tempi. Se una fermata è in una posizione sbagliata, basta poco per perdere il verde, beccare il rosso e accumulare un minuto. Quel minuto, lungo il giro completo, diventa ritardo. E poi arrivano le proteste, le ingiurie, la rabbia del passeggero. E tu devi spiegare che non è colpa dell’autista».

Da qui la richiesta: «Bisogna rifondare da capo frequenze e tempi di percorrenza: per me è tutto tarato male». E in questa “rifondazione” inserisce un tema tecnico ma molto concreto: l’idoneità dei mezzi. «Ultimamente si usano anche autobus che, per conformazione interna e capacità, non sono adatti al trasporto pubblico locale come una circolare urbana. Lo vedi nelle corse scolastiche: confrontate i mezzi blu arrivati con fondi PNRR con le circolari bianche Mercedes del nostro parco. Cambiano le porte (tre contro due), cambia la posizione dell’obliteratrice, cambia la fluidità di salita e discesa. E la fluidità, per noi, è tempo: tempo perso alle fermate significa servizio peggiore».

Il ragionamento torna quindi alla governance: «Queste cose continuano a esistere perché è in house, perché è gestione politica: se si sbaglia, spesso viene coperto. Nel privato, invece, c’è un nome e ci sono soldi: chi gestisce rischia in prima persona». E aggiunge una critica alla rappresentanza sindacale: «In passato non ho visto, da parte di alcune sigle, una mobilitazione paragonabile alle difficoltà vissute dai lavoratori, per esempio sul tema delle ferie d’ufficio. Di questo, secondo me, si dovrebbe parlare con più coraggio».

C’è poi un passaggio sulle disparità territoriali: «Alcune borgate la domenica e nei festivi sono servite, altre no, senza spiegazioni chiare. Sembra che esistano borgate di serie A e di serie B. Borgo La Rocca, Scaloria, Borgo Cervaro: nei giorni rossi niente. Altrove sì. Chi decide? E con quali criteri?».

La conclusione è amara e chiamando in causa la città: «La colpa maggiore, alla fine, la do ai miei concittadini che pagano le tasse: siamo stipendiati dai foggiani. Ma tanti fanno finta di non vedere, o sono succubi del sistema. Non solo Ataf: anche altre partecipate hanno problemi e negligenze. Se ai cittadini va bene così, se preferiscono fare baccano per altro e non per la mobilità – che è un diritto – allora va bene anche a me come operatore. Però non diciamo che non si poteva fare meglio: si può, eccome. Serve volontà, regole e trasparenza».

Nota: la redazione resta a disposizione di Ataf, delle organizzazioni sindacali citate e dell’amministrazione comunale per eventuali repliche e chiarimenti.