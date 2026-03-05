Bandi Pia e Mini Pia bloccati, Fratelli d’Italia attacca la Regione: “Decisione grave, a rischio investimenti e occupazione”

Il blocco improvviso dei bandi PIA e Mini PIA da parte della Regione Puglia accende lo scontro politico e provoca forte preoccupazione tra imprenditori e professionisti del settore. A denunciarlo sono i rappresentanti di Fratelli d’Italia, che parlano di una “decisione scellerata che rischia di danneggiare imprese e indotto”, con possibili ricadute economiche significative.

Secondo quanto riferito dal partito, la piattaforma per l’inserimento delle pratiche sarebbe stata chiusa alle 18:01 di martedì senza alcun preavviso, generando caos tra le aziende che stavano completando la presentazione dei progetti. Molti operatori economici, spiegano da FdI, avevano già sostenuto costi per consulenze, anticipazioni e studi tecnici, investendo tempo e risorse nella preparazione delle domande.

Durante una conferenza stampa organizzata dal partito sono stati raccolti le testimonianze di imprenditori e consulenti, che hanno raccontato di un iter complesso e di difficoltà tecniche legate al sistema informatico e alla gestione delle pratiche, senza la possibilità di interloquire con gli uffici competenti. Per Fratelli d’Italia, le competenze gestionali trasferite alla Regione e sottratte a Puglia Sviluppo si sarebbero rivelate “inadeguate e impreparate”, portando a una situazione che rischia di compromettere i progetti presentati.

Il partito sottolinea come il blocco possa avere ripercussioni economiche rilevanti, dal momento che molti investimenti erano stati programmati contando proprio su queste misure di sostegno. Secondo le stime citate da FdI, le ricadute sull’economia, sull’occupazione e sul comparto turistico potrebbero arrivare fino al 4% del PIL, un dato che viene definito “potenzialmente disastroso”.

Fratelli d’Italia rivolge quindi un appello al governo regionale guidato da Antonio Decaro, chiedendo di rivedere la decisione. Secondo il partito, la chiusura dei bandi a sportello può essere legittima, ma non può avvenire in modo improvviso, soprattutto quando ci sono progetti già presentati o in fase di completamento dopo mesi di lavoro e investimenti.

“Chi investe sul territorio deve poter contare su strumenti certi e su una programmazione chiara”, sostengono gli esponenti del partito, evidenziando come le istituzioni abbiano il dovere di garantire serietà e rispetto verso chi crea sviluppo e occupazione.

Nel corso dell’incontro con la stampa sono state avanzate anche alcune proposte per uscire dall’impasse. Tra queste la possibilità di completare le domande già in corso, una verifica rapida delle pratiche presentate con l’esclusione entro 30 giorni di quelle non finanziabili, e una revisione del sistema di valutazione per verificare fin dall’inizio il livello di innovazione dei progetti.

Fratelli d’Italia conclude chiedendo risposte rapide e soluzioni concrete per evitare che la paralisi dei bandi si traduca in un duro colpo per l’economia regionale e per le imprese che avevano deciso di investire in Puglia.