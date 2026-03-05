Edizione n° 5996

Bari, Alberto Ratta alla guida di 'Chirurgia Pediatrica' dell'ospedale Giovanni XXIII

ALBERTO RATTA

“La sua esperienza clinica e scientifica rappresenta un valore aggiunto per il nostro ospedale pediatrico”, ha commentato il direttore generale Antonio Sanguedolce

Bari, Alberto Ratta alla guida di 'Chirurgia Pediatrica' dell’ospedale Giovanni XXIII

Alberto Ratta - Fonte Immagine: bari.corriere.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Marzo 2026
Attualità // Bari //

Il dottor Alberto Ratta è il nuovo direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia pediatrica dell’ospedale Giovanni XXIII di Bari. La nomina è stata annunciata dal Policlinico del capoluogo pugliese, che ha sottolineato la lunga esperienza dello specialista nel campo della chirurgia neonatale e pediatrica.

Ratta è già entrato in servizio nei giorni scorsi e arriva dall’Ausl della Romagna, dove dal 2003 ha ricoperto il ruolo di dirigente medico nella Chirurgia pediatrica. Nel corso della sua carriera ha maturato incarichi di alta specializzazione nella chirurgia mini-invasiva neonatale e pediatrica, consolidando competenze avanzate nel settore.

Tra le sue qualifiche figura anche la certificazione come operatore di chirurgia robotica Da Vinci ottenuta nel 2023. Nel tempo ha sviluppato competenze specifiche nella chirurgia toracica pediatrica e nel trattamento delle malformazioni della parete toracica, contribuendo all’introduzione di tecniche innovative come la correzione toracoscopica del pectus excavatum.

Nel corso della sua attività professionale, lo specialista ha partecipato a oltre 6mila interventi chirurgici, di cui più di 800 come primo operatore. È inoltre autore di 89 pubblicazioni scientifiche, componente del consiglio direttivo della Società italiana di videochirurgia infantile e ha svolto attività di docenza e tutoraggio in ambito universitario.

La sua esperienza clinica e scientifica rappresenta un valore aggiunto per il nostro ospedale pediatrico”, ha commentato il direttore generale Antonio Sanguedolce, evidenziando come la nomina rientri in una strategia di rafforzamento delle alte specialità pediatriche del presidio barese.

Il Policlinico ha inoltre spiegato che sono in corso ulteriori passaggi organizzativi per il potenziamento dei servizi: è stato avviato il concorso per il direttore di Anestesia e Rianimazione e si sta lavorando alla riattivazione della cardiochirurgia pediatrica, con l’obiettivo di ampliare l’offerta assistenziale dedicata ai più piccoli.

Lo riporta ansa.it.

