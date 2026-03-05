Biagio Antonacci sceglie Lucera: dieci concerti all’Anfiteatro Romano per il tour “Unplugged 2026”

LUCERA – Sarà anche l’Anfiteatro Romano di Lucera tra le tappe del nuovo tour “Unplugged 2026” di Biagio Antonacci. Il cantautore milanese ha scelto la città dei Monti Dauni come una delle quattro location italiane che ospiteranno il progetto live previsto per la prossima estate. A Lucera Antonacci terrà dieci concerti consecutivi, in programma dal 21 luglio al 2 agosto 2026, trasformando per quasi due settimane l’antico anfiteatro in un palcoscenico musicale d’eccezione. Un appuntamento che punta a richiamare pubblico da tutta la regione e che valorizza uno dei siti storici più importanti della provincia di Foggia.

Il tour, prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Iris S.r.l., prevede 40 concerti complessivi distribuiti in quattro luoghi simbolo del patrimonio culturale italiano: il Teatro Greco di Tindari in Sicilia, l’Anfiteatro Romano di Lucera, l’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera e il Teatro Grande di Pompei.

Lo spettacolo sarà proposto in una veste intima e inedita. Antonacci salirà sul palco in versione unplugged, accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d’archi, per un’esperienza musicale pensata per dialogare con la storia e l’atmosfera dei luoghi che ospitano il tour. La scelta di Lucera è stata al centro anche dell’incontro organizzato oggi nell’Aula Magna dell’Università di Foggia, dove il cantautore ha dialogato con gli studenti insieme al professor Danilo Leone, docente di archeologia, e alla giornalista Bianca Chiriatti.

Il viaggio musicale di “Unplugged 2026” prenderà il via il 3 luglio dal Teatro Greco di Tindari, per poi approdare a Lucera a fine luglio. Dopo la pausa estiva, il tour riprenderà a settembre sul lago di Garda, per concludersi infine nello scenario archeologico di Pompei.

I biglietti sono già disponibili su TicketOne e nei circuiti di prevendita autorizzati.

Con questo evento Lucera si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate 2026, con l’anfiteatro romano pronto a diventare, per dieci serate, un luogo d’incontro tra musica, storia e paesaggio. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it.