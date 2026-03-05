Caso David, l’avvocato Innocenza Starace: “Serve un incontro con Comune e servizi per trovare una soluzione”

Senza polemiche ma con l’obiettivo di individuare una soluzione concreta. È questo il senso dell’appello lanciato dall’avvocato Innocenza Starace, legale di Gianni, intervenuta sul caso di David, l’uomo di origine austriaca la cui vicenda è stata pubblicata ieri su StatoQuotidiano.

«Io ho avuto un mandato da David – ha spiegato l’avvocato – e, al di là di quello che a noi risulta, chiediamo all’assessore Valente e anche al PIS di indicarci il giorno in cui possiamo incontrarci tutti insieme per pianificare e risolvere il problema».

All’appello si è associato anche Gianni, che ha ribadito la necessità di individuare una soluzione temporanea e dignitosa per l’uomo.

«Noi vorremmo inizialmente trovare almeno una situazione di appoggio – ha detto – anche una roulotte da sistemare da qualche parte, un punto dove poterlo lasciare tranquillo a dormire con i suoi cani».

Secondo quanto riferito, David al momento non ha nemmeno la possibilità di lavarsi, una condizione che rende difficile anche l’accesso a determinati percorsi o strutture.

«Entrare in certe regole diventa complicato – è stato spiegato – ma, a differenza di molti altri casi, lui ha dato la disponibilità a seguire dei percorsi. Non può essere definito come una persona che non vuole collaborare».

La richiesta è quindi quella di un confronto istituzionale per valutare tutte le possibili soluzioni.

«L’abbiamo ascoltato anche in diretta – ha concluso l’avvocato Starace – e adesso aspettiamo di essere convocati ufficialmente. Vogliamo essere presenti a questo incontro per vedere, a 360 gradi, come risolvere il problema di David».