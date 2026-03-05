La Giunta comunale di Manfredonia ha preso atto della nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le opere infrastrutturali relative alle aree industriali PIP e DI/46 e per l’impianto di depurazione a servizio delle stesse.

Con deliberazione approvata nella seduta del 4 marzo 2026, l’amministrazione ha formalizzato che il ruolo di RUP è ricoperto dal dirigente del quinto settore Lavori pubblici, architetto Michele Prencipe, in conformità a quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il provvedimento si inserisce nel quadro del Contratto d’Area, strumento di programmazione avviato alla fine degli anni Novanta per favorire lo sviluppo industriale del territorio. In particolare, nel 1999 venne sottoscritto un protocollo aggiuntivo che prevedeva il finanziamento di opere infrastrutturali nelle aree industriali del territorio, inizialmente gestite dalla società Tecnoambiente S.c.p.A. e successivamente trasferite al Consorzio ASI di Foggia.

Nel corso degli anni la gestione dei progetti è stata oggetto di diverse rimodulazioni e passaggi amministrativi. Nel 2003 il Comune di Manfredonia è subentrato nei diritti e negli obblighi derivanti dai finanziamenti destinati alle opere infrastrutturali delle aree industriali, assumendo il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi.

Le opere finanziate riguardano in particolare: l’impianto per l’acqua industriale; lo svincolo sulla strada statale 89; il depuratore a servizio delle aree produttive PIP e DI/46.

Successivamente, con il terzo protocollo aggiuntivo del 2007, le risorse sono state ulteriormente rimodulate per finanziare le urbanizzazioni delle aree produttive e il completamento dell’impianto di depurazione. Alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal decreto legislativo 36 del 2023, che disciplina il Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti devono individuare un Responsabile Unico del Progetto per ogni procedura, con compiti che riguardano la programmazione, la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle opere.

Con la delibera adottata, la Giunta ha quindi preso formalmente atto che il dirigente del settore Lavori pubblici, architetto Michele Prencipe, svolgerà tali funzioni per gli interventi infrastrutturali relativi alle aree PIP, alla zona industriale DI/46 e all’impianto di depurazione collegato.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

A cura di Michele Solatia.