"Far West" (RAI 3): "Crisi e polemiche sull’ospedale voluto da Padre Pio: conti in rosso e richiesta di trasparenza" - screen

Lettera aperta, a cura di Luigi Massa

Il discutibile confezionamento del servizio andato in onda nella trasmissione Far West in data 3/3/26 sulla condizione economica di Casa Sollievo della Sofferenza, con segnalazione di “abusi amministrativi”, ha sicuramente lasciato sconcertato l’ascoltatore, soprattutto l’ascoltatore direttamente coinvolto con quella realtà.

Lascia l’amaro in bocca “scoprire” certe cose (ma poi sono davvero “scoperte” o unicamente “conferme” per chi ha visto il servizio?)… ma la cosa peggiore è il millantato moralismo dietro cui ci si nasconde per attaccare e colpire “ndo coio coio”.

Tralasciamo momentaneamente le informazioni fornite, alcune su documenti personali e privati per cui sarebbe interessante sapere se ci sono gli estremi per una denuncia per violazione della privacy e diffusione illecita dei dati, su bonus e anomali avanzamenti di carriera specificatamente nel settore amministrativo (non si è sentita pronunciare una parola sui bonus per il comparto sanitario o sull’“imboscamento” di soggetti assunti come sanitari e che si sono trovati magicamente a svolgere mansioni che non rientrano nello specifico ruolo… il tutto grazie all’amministrazione?).

Si è assistito all’alquanto discutibile show di uno o forse due soggetti che, debitamente oscurati per mancanza di attributi e, quasi certamente, come forma di vendetta per non essere riusciti ad avere quello che alcuni “eletti” hanno avuto, hanno letteralmente sparato a zero notizie e cifre prive di riscontro e fondamento (si chiama tecnica dell’A.C.D.C., acronimo che sicuramente qualcuno comprenderà).

Bonifico di 5 milioni di euro da un mittente sconosciuto proveniente dalle Cayman? Probabilmente qualcuno ha visto troppi film di Checco Zalone!

Qualcuno ha chiamato qualcun altro dalla banca? Siamo sicuri che il direttore della filiale non abbia proposto un’adeguata spartizione? O forse al direttore sarà sfuggito che un bonifico da mittente sconosciuto è un’operazione assimilabile a una truffa, come il riciclaggio di denaro, e di conseguenza da segnalare alle autorità competenti?

La PET-TAC, a cui era destinata la donazione “caymaniana”, è stata acquisita in maniera leggermente diversa, trasparente e, per quanto risulta dai documenti, debitamente certificata e rendicontata.

Probabilmente qualcuno ha esagerato con gli abbonamenti alle piattaforme TV!

Medicinali portati da casa? Tipo l’ELZONRIS, che a fiala costa € 16.212,13 (prezzo ospedaliero, non certo da farmacia comune, decisamente più alto!), o tipo l’ULTOMIRIS per € 8.621,83? Forse ci si riferiva all’OCREVUS, che a fiala costa € 3.562,12, o all’ONDEXXYA per la misera cifra di € 3.520,00 a fiala, chiaramente IVA compresa?

È evidente che chiunque è in grado di portarseli da casa… soprattutto gli amministrativi con gli stipendi che percepiscono!

Probabilmente qualcuno ha visto troppe puntate di New Amsterdam o Dr. House.

È vero che a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca e, come dicevano i nostri antenati, “l’essere umano più pulito c’ha la rogna”; ma spesso l’inarrestabile mania di protagonismo e la malata voglia di uno scoop a tutti i costi, nella maggior parte dei casi, tendono a trasformarsi in una misera figuraccia.

Non è possibile prevedere se qualcuno valuterà l’opportunità di perseguire le vie legali, ma la situazione rende necessario un messaggio agli interpreti di questa Opera Buffa…

A CHI SI ERGE AD ACCUSATORE, PALADINO DELLA VERITÀ ED ESPERTO LETTORE DI BILANCI AZIENDALI:

l’onestà intellettuale richiede l’uso di termini più allineati alla verità e non adattati per creare pubblico scandalo. Sarebbe ora di smetterla di definire finanziamenti i “dovuti e regolari” pagamenti mensili da parte della Regione Puglia per le prestazioni sanitarie fornite, pagamenti tra l’altro neanche adeguati ai reali costi sanitari (per caso potrebbe essere una delle cause principali delle difficoltà finanziarie?).

E passiamo ai 3 milioni di euro di finanziamenti per la ricerca: non risulta che siano certo nelle tasche degli amministrativi ma, udite udite, nelle tasche dei fornitori che hanno consegnato il materiale utile allo scopo o nelle tasche del personale sanitario addetto (quindi regolarmente certificati e rendicontati).

Ed infine un messaggio che vorrebbe essere più un invito a un attento e approfondito esame di coscienza: un famoso e purtroppo poco ascoltato personaggio storico invitava, prima di vedere la pagliuzza nell’occhio del prossimo, a togliere la trave dal proprio occhio (chi ha orecchie per intendere…).

A CHI SI NASCONDE DIETRO L’ANONIMATO: il rosicare è un’arte che appartiene agli animali come i castori e, non sembrando all’apparenza un personaggio a rischio di ritorsioni mafiose o femminicidio, sarebbe il caso di portare avanti le battaglie a volto scoperto e non di spalle, dietro una scrivania che finora, nel bene o nel male, ti ha dato da mangiare (vale a dire: “non si dovrebbe sputare nel piatto in cui si mangia”, nessuno te lo ha mai insegnato?).

A CHI CONFEZIONA INCHIESTE: una verifica più approfondita dell’attendibilità delle fonti non sarebbe cosa buona e giusta?

AI DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE: voi, simbolo del potere, detentori di buste paga gonfiate a dismisura; voi che prendete, a dispetto degli altri dipendenti, la quattordicesima e la quindicesima (giusto un contributo per la carenza o il basso livello culturale di chi sparge queste notizie infondate: tali voci stipendiali sono previste solo dal CCNL Commercio e Terziario e non mi sembra che sia lo stesso applicato in Casa Sollievo!).

Sì, proprio voi… ma non siete stanchi di essere additati, per colpa di qualche elemento che ha usufruito di benefit o promozioni, come causa principale del debito e dello sfacelo dell’azienda? Quando vi sveglierete dal torpore delle vostre scrivanie e comincerete ad alzare la voce e difendere la vostra categoria e la vostra immagine? Il silenzio talvolta va interrotto a difesa della verità.

Sarebbe proponibile, a difesa della verità e della dignità, rendere pubbliche, in risposta a chi illecitamente ne è entrato in possesso, le buste paga, giusto per fugare ogni dubbio?

Lo stesso invito, sia chiaro, vale per tutti, indistintamente. Ci si potrà finalmente rendere conto della validità delle informazioni finora sbandierate a destra e a manca (a meno che qualcuno non abbia paura di svelare l’ipocrisia dietro cui parecchi si sono nascosti).

A CHI CI DIRIGE: proprio sicuro che valga veramente la pena prendersi tanto veleno? Cui prodest? Sarà una personale valutazione, ma è stato commesso un grosso errore fin dall’inizio: affidarsi e fidarsi di chi ha trovato al suo arrivo… un po’ di pulizia non a, vrebbe guastato.

LUIGI MASSA, 4 marzo 2026.