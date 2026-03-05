FOGGIA – Era appena uscito con gli amici e stava tornando a casa quando si è trovato davanti cinque ragazzi. Quella che sembrava una richiesta banale si è trasformata in pochi minuti in una rapina. Un 17enne foggiano, che chiameremo Michele (nome di fantasia), racconta così l’aggressione subita venerdì sera nei pressi del Comune di Foggia, intorno alle 23. «Mi hanno chiesto una sigaretta – racconta – ma io ho risposto che non fumavo. Pensavo fosse finita lì. Invece ho visto che hanno iniziato a seguirmi». Dopo pochi passi il gruppo lo avrebbe circondato e spinto in un vicolo, dove la situazione è degenerata. Secondo il racconto del ragazzo, uno dei giovani avrebbe estratto un coltello, puntandoglielo contro. «A quel punto ho capito che non era più uno scherzo. Uno di loro mi ha puntato il coltello e mi ha detto di dargli il cellulare. Io gli ho risposto che non lo avevo con me. Allora mi ha chiesto i soldi». Il giovane ricorda con lucidità quei momenti. «Ha alzato il coltello verso la mia faccia e mi ha detto: “Guarda che ti accoltello”. In quel momento pensi solo a tornare a casa».

Il 17enne ha consegnato quello che aveva con sé. «Avevo solo cinque euro in tasca e glieli ho dati. In quei momenti non pensi agli oggetti, pensi alla tua sicurezza». Secondo il suo racconto, tra gli aggressori solo uno sarebbe stato armato, con un coltello dal manico in legno. Gli altri ragazzi, apparentemente molto giovani, avrebbero assistito alla scena. «Tre sembravano avere 15 o 16 anni, gli altri due forse 18».

Dopo l’episodio il ragazzo ha deciso di raccontare tutto e denunciare l’accaduto, nonostante la paura. «Sto meglio, ma quando ci ripenso ho ancora paura. Anche adesso, mentre lo racconto, mi tornano in mente quei momenti. Quando esco mi guardo sempre intorno». Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.it