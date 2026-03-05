Edizione n° 5996

Foggia, ecco i nuovi semafori "photored" contro i passaggi con il rosso: progetto approvato

PHOTORED Foggia, ecco i nuovi semafori “photored” contro i passaggi con il rosso: progetto approvato

In particolare, i dispositivi saranno installati nei seguenti incroci: Viale Ofanto / Corso Roma - Via Lucera / Viale Candelaro. 

Michele Solatia
5 Marzo 2026
Il Comune di Foggia accelera sul fronte della sicurezza stradale con l’introduzione di sistemi automatici per il controllo dei semafori. Con una determinazione dirigenziale del Servizio Polizia Locale è stato approvato il progetto tecnico per l’installazione dei dispositivi “photored”, finalizzati a rilevare automaticamente le infrazioni al semaforo rosso. L’iniziativa nasce dalla deliberazione della Giunta comunale del 17 dicembre 2025, che ha individuato alcune intersezioni considerate particolarmente critiche per la sicurezza della circolazione. 

In particolare, i dispositivi saranno installati nei seguenti incroci: Viale Ofanto / Corso Roma – Via Lucera / Viale CandelaroIl progetto è stato elaborato sulla base delle analisi dei flussi di traffico e dei dati relativi agli incidenti e alle infrazioni registrate nelle zone interessate. L’obiettivo dell’amministrazione è ridurre il numero di sinistri e aumentare il rispetto della segnaletica semaforica.

I sistemi “photored”, omologati secondo quanto previsto dal Codice della strada, permettono di rilevare automaticamente il passaggio con il rosso e di documentare l’infrazione tramite immagini e registrazioni.

Con l’approvazione del progetto tecnico, l’Ufficio Mobilità e Traffico della Polizia Locale avvierà ora le procedure necessarie per l’installazione dei dispositivi e per la segnalazione preventiva agli automobilisti della presenza dei sistemi di controllo elettronico.

LASCIA UN COMMENTO