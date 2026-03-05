Foggia, referendum, spazi per la propaganda. Perruggini: "Doppio scandalo amministrativo che mina la sovranità popolare"

A diciassette giorni dal referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 sulla riforma della giustizia, emergono nuove polemiche sulla gestione degli spazi destinati alla propaganda elettorale nel capoluogo dauno. A sollevare la questione è Potito Perruggini, presidente dell’Osservatorio Nazionale Anni di Piombo per la Verità Storica, che denuncia presunte irregolarità da parte dell’amministrazione comunale parlando di «un doppio scandalo amministrativo che mina la sovranità popolare».

Secondo Perruggini, la delibera di Giunta comunale n. 41 del 18 febbraio 2026 avrebbe individuato 25 spazi per la propaganda referendaria, composti da 18 tabelloni da 2×1 metri e 7 riquadri murari. Tuttavia, a oggi tali strutture risulterebbero assen­ti o non operative, circostanza che, a suo dire, starebbe di fatto rallentando o impedendo la campagna informativa dei comitati autorizzati.

Il presidente dell’Osservatorio ipotizza che il problema non sia legato a difficoltà tecniche ma a questioni interne alla gestione amministrativa. «Mi auguro che non sia vero che dipenda dalle beghe interne sulle assegnazioni “sotto soglia” tra familiari di amministratori», ha dichiarato Perruggini, facendo riferimento anche a notizie emerse sulla stampa locale.

Nel suo intervento, Perruggini sottolinea come una simile situazione sarebbe difficilmente giustificabile in un capoluogo di provincia come Foggia, soprattutto mentre l’amministrazione promuove iniziative pubbliche dedicate alla legalità. A suo giudizio, la mancata installazione degli spazi rappresenterebbe una contraddizione rispetto agli impegni dichiarati sulla trasparenza e sul rispetto delle regole democratiche.

Un ulteriore punto critico riguarderebbe la modalità di assegnazione degli spazi. La delibera prevederebbe un unico riquadro condiviso tra il Comitato Sì Riforma e il Comitato 15 per il No, come previsto dalle norme di riferimento. Secondo Perruggini, questa scelta rischierebbe di creare confusione tra gli elettori e ridurre la chiarezza del confronto pubblico.

«La cittadinanza attiva non è spettatrice, ma vigile guardiana dei diritti conquistati con il sangue», ha affermato Perruggini. «Io, come cittadino foggiano e presidente dell’Osservatorio, ho inoltrato diffide alla sindaca Episcopo e al Prefetto, integrandole con una presa d’atto critica della delibera».

Tra le richieste avanzate dall’Osservatorio figurano l’installazione immediata dei 25 spazi con un report pubblico entro 48 ore, la revisione della distribuzione per garantire spazi distinti e paritari tra le posizioni del Sì e del No, e l’eventuale intervento sostitutivo del Prefetto di Foggia per garantire la regolarità della propaganda referendaria.