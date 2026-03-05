Edizione n° 5996

BALLON D'ESSAI

FRODE VINO // “Vinum Mentitum”. Maxi frode nel vino: sequestrati 2,5 milioni di litri falsamente DOP e IGP
5 Marzo 2026 - ore  09:12

CALEMBOUR

BARI CORRUZIONE // Tangenti per appalti in Asl Bari, 7 indagati
5 Marzo 2026 - ore  11:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia, referendum, spazi per la propaganda. Perruggini: “Doppio scandalo amministrativo che mina la sovranità popolare”

FOGGIA REFERENDUM Foggia, referendum, spazi per la propaganda. Perruggini: “Doppio scandalo amministrativo che mina la sovranità popolare”

L'osservatorio denuncia presunte irregolarità da parte dell’amministrazione comunale parlando di «un doppio scandalo amministrativo che mina la sovranità popolare»

Foggia, referendum, spazi per la propaganda. Perruggini: "Doppio scandalo amministrativo che mina la sovranità popolare"

Potito Perruggini - Fonte Immagine: pugliain.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Marzo 2026
Foggia // Politica //

A diciassette giorni dal referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 sulla riforma della giustizia, emergono nuove polemiche sulla gestione degli spazi destinati alla propaganda elettorale nel capoluogo dauno. A sollevare la questione è Potito Perruggini, presidente dell’Osservatorio Nazionale Anni di Piombo per la Verità Storica, che denuncia presunte irregolarità da parte dell’amministrazione comunale parlando di «un doppio scandalo amministrativo che mina la sovranità popolare».

Secondo Perruggini, la delibera di Giunta comunale n. 41 del 18 febbraio 2026 avrebbe individuato 25 spazi per la propaganda referendaria, composti da 18 tabelloni da 2×1 metri e 7 riquadri murari. Tuttavia, a oggi tali strutture risulterebbero assen­ti o non operative, circostanza che, a suo dire, starebbe di fatto rallentando o impedendo la campagna informativa dei comitati autorizzati.

Il presidente dell’Osservatorio ipotizza che il problema non sia legato a difficoltà tecniche ma a questioni interne alla gestione amministrativa. «Mi auguro che non sia vero che dipenda dalle beghe interne sulle assegnazioni “sotto soglia” tra familiari di amministratori», ha dichiarato Perruggini, facendo riferimento anche a notizie emerse sulla stampa locale.

Nel suo intervento, Perruggini sottolinea come una simile situazione sarebbe difficilmente giustificabile in un capoluogo di provincia come Foggia, soprattutto mentre l’amministrazione promuove iniziative pubbliche dedicate alla legalità. A suo giudizio, la mancata installazione degli spazi rappresenterebbe una contraddizione rispetto agli impegni dichiarati sulla trasparenza e sul rispetto delle regole democratiche.

Un ulteriore punto critico riguarderebbe la modalità di assegnazione degli spazi. La delibera prevederebbe un unico riquadro condiviso tra il Comitato Sì Riforma e il Comitato 15 per il No, come previsto dalle norme di riferimento. Secondo Perruggini, questa scelta rischierebbe di creare confusione tra gli elettori e ridurre la chiarezza del confronto pubblico.

«La cittadinanza attiva non è spettatrice, ma vigile guardiana dei diritti conquistati con il sangue», ha affermato Perruggini. «Io, come cittadino foggiano e presidente dell’Osservatorio, ho inoltrato diffide alla sindaca Episcopo e al Prefetto, integrandole con una presa d’atto critica della delibera».

Tra le richieste avanzate dall’Osservatorio figurano l’installazione immediata dei 25 spazi con un report pubblico entro 48 ore, la revisione della distribuzione per garantire spazi distinti e paritari tra le posizioni del Sì e del No, e l’eventuale intervento sostitutivo del Prefetto di Foggia per garantire la regolarità della propaganda referendaria.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO