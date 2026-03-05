Edizione n° 5996

CONCORSI FOGGIA // Concorsi al Comune di Foggia, prove tra rinvii e polemiche: slitta a maggio la prova per il funzionario amministrativo
5 Marzo 2026 - ore  18:49

MAKO 4 POLICLINICO FOGGIA // Policlinico di Foggia, arriva il robot MAKO 4: prima installazione in Italia per la chirurgia ortopedica
5 Marzo 2026 - ore  17:32

Home // Capitanata // Foggia, si cerca Elena. L’amica: «Prima della sparizione alcuni uomini ci hanno molestato»

ELENA SCOMPARSA Foggia, si cerca Elena. L’amica: «Prima della sparizione alcuni uomini ci hanno molestato»

Le due ragazze si sarebbero recate insieme lungo la statale, come facevano abitualmente, ma al momento di rientrare a casa, nella tarda mattinata, Elena non è più tornata

Prostituzione Foggia, immagini in allegato

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Marzo 2026
Capitanata // Capitanata-territorio //

FOGGIA – Sono in corso da quattro giorni le ricerche di Elena, una 21enne di origine romena scomparsa a Foggia lo scorso 2 marzo. Della giovane non si hanno più notizie da quando una sua connazionale ha denunciato la scomparsa in Questura, facendo scattare le operazioni di ricerca da parte delle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito finora, Elena e l’amica erano arrivate in Italia circa tre mesi fa. In un primo periodo la 21enne avrebbe lavorato come bracciante agricola nei campi del Foggiano, prima di iniziare – sempre insieme alla connazionale – a prostituirsi nella periferia della città, lungo la statale 16 all’altezza di Borgo La Rocca.

Proprio in quella zona la giovane sarebbe stata vista per l’ultima volta. Le due ragazze si sarebbero recate insieme lungo la statale, come facevano abitualmente, ma al momento di rientrare a casa, nella tarda mattinata, Elena non è più tornata. L’amica ha provato a contattarla più volte senza successo. Il telefono cellulare della 21enne, risultato irraggiungibile, è stato successivamente ritrovato lungo la statale 16 ed è ora sotto sequestro per gli accertamenti investigativi.

Nella denuncia presentata in Questura, la connazionale ha raccontato che nelle settimane precedenti alla scomparsa alcune persone avrebbero molestato le due giovani mentre si trovavano nella zona della statale. Un elemento che ora è al vaglio degli investigatori.

Alle operazioni partecipano anche i vigili del fuoco, impegnati nelle perlustrazioni dell’area circostante. I controlli si stanno concentrando in particolare su casali e ruderi abbandonati presenti nella zona. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti della 21enne per capire cosa possa essere accaduto nelle ore successive alla sua scomparsa. Le ricerche proseguono senza sosta. E’ quanto riporta open.

