Home // Cronaca // Foggia: ufficiale l’arrivo del centrocampista Steeve-Mike Eyango

FOGGIA EYANGO Foggia: ufficiale l’arrivo del centrocampista Steeve-Mike Eyango

Il calciatore è stato tesserato per sostituire l’infortunato Davide Petermann, operato al ginocchio nei giorni scorsi

Foggia: ufficiale l'arrivo del centrocampista Steeve-Mike Eyango

Steeve-Mike Eyango - Fonte Immagine: tuttocalciodilettanti.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Marzo 2026
Cronaca // Focus //

Il Foggia ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Steeve-Mike Eyango, che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2026. Il calciatore è stato tesserato per sostituire l’infortunato Davide Petermann, operato al ginocchio nei giorni scorsi.

Classe 2000, Eyango ha compiuto 25 anni il 20 febbraio ed è nato in Francia. Cresciuto nei settori giovanili di Bordeaux e Genoa, proprio con il club ligure ha fatto il suo esordio in Serie A nella stagione 2020/2021, collezionando tre presenze nel massimo campionato.

Nel corso della carriera ha poi vestito le maglie di Cosenza in Serie B e, successivamente, di Siena, Rimini e Giugliano in Serie C. Nella stagione 2023/2024 ha giocato con il Barletta in Serie D, esperienza che rappresenta finora la sua ultima tappa agonistica.

Il centrocampista non disputa una gara ufficiale da circa un anno e mezzo. Nella scorsa stagione era stato vicino al Crotone, con cui aveva sostenuto un periodo di prova agli ordini dell’allenatore Longo, senza però arrivare alla firma del contratto.

Negli ultimi giorni Eyango si è allenato con il gruppo rossonero, sostenendo un periodo di prova e le visite mediche. Al termine delle verifiche, il Foggia ha deciso di tesserarlo e inserirlo in lista fino alla fine della stagione.

“Sono orgoglioso di entrare a far parte di questa società. Per me questa è una occasione importante per rimettermi in gioco e dimostrare il mio valore”, ha dichiarato il nuovo centrocampista rossonero.

Lo riporta foggiatoday.it.

