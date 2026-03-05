MANFREDONIA – Un importante riconoscimento al legame tra la città e Lucio Dalla: durante il Lucio Dalla Day, ieri 4 marzo 2026, è stato annunciato che la celebre panchina dell’artista sarà collocata a Manfredonia.

L’evento, organizzato dalla Proloco di Manfredonia, ha avuto il suo momento clou con lo spettacolo “Sinfonicamente Lucio”, realizzato da artisti, musicisti e scuole di danza locali, a testimonianza dell’affetto della città per il cantautore.

“La panchina sarà posizionata a Manfredonia durante la Tecnorete Re Manfredi RUN, la gara podistica di 10 km omologata Fidal, che si terrà il 27 settembre 2026. L’opera, realizzata dallo scultore Antonello Palladino, è stata donata da Lino Zaccanti, cugino di Lucio Dalla, con il supporto della ASD Manfredonia Corre e la collaborazione del Comune e della Proloco” – si legge nell’annuncio ufficiale.

La collocazione definitiva della panchina sarà probabilmente in Piazza Maestri D’Ascia. Nei mesi scorsi, lo scultore ha visitato la città, le vie del centro e la piazza scelta, accompagnato dal Sindaco, dall’Assessore Schiavone, dall’Assessore Mansueto e dal Consigliere Mangano con delega allo sport, per definire i dettagli della futura installazione.

“Questa panchina arricchirà il patrimonio artistico e culturale della città, consolidando il legame storico e affettivo tra Manfredonia e Lucio Dalla”, hanno commentato gli organizzatori.