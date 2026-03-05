Edizione n° 5996

BALLON D'ESSAI

FRODE VINO // “Vinum Mentitum”. Maxi frode nel vino: sequestrati 2,5 milioni di litri falsamente DOP e IGP
5 Marzo 2026 - ore  09:12

CALEMBOUR

BARI CORRUZIONE // Tangenti per appalti in Asl Bari, 7 indagati
5 Marzo 2026 - ore  11:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // La panchina di Lucio Dalla arriva a Manfredonia: il dono del cugino e della ASD Manfredonia Corre

DALLA MANFREDONIA La panchina di Lucio Dalla arriva a Manfredonia: il dono del cugino e della ASD Manfredonia Corre

Durante il Lucio Dalla Day, ieri 4 marzo 2026, è stato annunciato che la celebre panchina dell’artista sarà collocata a Manfredonia

La panchina di Lucio Dalla arriva a Manfredonia: il dono del cugino e della ASD Manfredonia Corre

La panchina di Lucio Dalla - Fonte Immagine: bologna.repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Marzo 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Un importante riconoscimento al legame tra la città e Lucio Dalla: durante il Lucio Dalla Day, ieri 4 marzo 2026, è stato annunciato che la celebre panchina dell’artista sarà collocata a Manfredonia.

L’evento, organizzato dalla Proloco di Manfredonia, ha avuto il suo momento clou con lo spettacolo “Sinfonicamente Lucio”, realizzato da artisti, musicisti e scuole di danza locali, a testimonianza dell’affetto della città per il cantautore.

“La panchina sarà posizionata a Manfredonia durante la Tecnorete Re Manfredi RUN, la gara podistica di 10 km omologata Fidal, che si terrà il 27 settembre 2026. L’opera, realizzata dallo scultore Antonello Palladino, è stata donata da Lino Zaccanti, cugino di Lucio Dalla, con il supporto della ASD Manfredonia Corre e la collaborazione del Comune e della Proloco” – si legge nell’annuncio ufficiale.

La collocazione definitiva della panchina sarà probabilmente in Piazza Maestri D’Ascia. Nei mesi scorsi, lo scultore ha visitato la città, le vie del centro e la piazza scelta, accompagnato dal Sindaco, dall’Assessore Schiavone, dall’Assessore Mansueto e dal Consigliere Mangano con delega allo sport, per definire i dettagli della futura installazione.

“Questa panchina arricchirà il patrimonio artistico e culturale della città, consolidando il legame storico e affettivo tra Manfredonia e Lucio Dalla”, hanno commentato gli organizzatori.

2 commenti su "La panchina di Lucio Dalla arriva a Manfredonia: il dono del cugino e della ASD Manfredonia Corre"

  2. Suggerirei, invece, due luoghi che a lui gli erano tanto cari: villa comunale/discesa viale dell’Arcangelo (dove abitava). Di fronte all’ex hotel Gargano (luogo ove sovente soggiornava)

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO