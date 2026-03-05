Manfredonia, al via la consultazione pubblica per il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti comunali

Il Comune di Manfredonia ha avviato una procedura aperta alla partecipazione pubblica per l’aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, in applicazione dell’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. La normativa prevede che ogni pubblica amministrazione definisca un proprio codice che integri e specifichi il Codice generale dei dipendenti pubblici stabilito con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato con il Protocollo di Intesa firmato il 26 giugno 2025 tra ANAC, Prefettura di Foggia, Anci e i Comuni di Foggia, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Cerignola e Ortanova, attraverso il quale è stato elaborato un nuovo modello di codice di comportamento destinato ai comuni interessati da precedenti scioglimenti.

Il documento aggiornato nasce da un lavoro condiviso tra gli enti aderenti al protocollo ed è stato presentato ai dipendenti delle amministrazioni coinvolte nel corso di un incontro formativo tenutosi il 30 settembre 2025.

Alla luce dei risultati di questa collaborazione istituzionale, l’amministrazione comunale ha deciso di procedere all’aggiornamento completo dell’attuale Codice di comportamento del Comune di Manfredonia, precedentemente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 31 dicembre 2024.

Il nuovo schema di codice è stato adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 13 febbraio 2026 e ora entra nella fase prevista dalla legge che richiede una procedura aperta alla partecipazione degli stakeholder, con l’obiettivo di raccogliere contributi utili alla definizione del testo definitivo.

Con questo avviso il Comune invita organizzazioni sindacali, associazioni dei consumatori, utenti dei servizi pubblici e tutti i soggetti interessati a presentare osservazioni, suggerimenti e proposte sul contenuto del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti comunali.

I contributi potranno essere inviati entro le ore 12 del 16 marzo 2026 tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria@comune.manfredonia.fg.it, utilizzando il modello allegato all’avviso pubblico.

Il procedimento è coordinato dal Segretario Generale e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Giacomo Scalzulli, che seguirà le fasi successive fino all’approvazione definitiva del nuovo codice.

