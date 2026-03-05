Manfredonia, incontro pubblico sul referendum costituzionale: appuntamento il 10 marzo a Palazzo Celestini

Si terrà martedì 10 marzo 2026 alle ore 17.30, a Manfredonia presso Palazzo Celestini, l’incontro pubblico dal titolo “Referendum costituzionale – Le ragioni del no per un voto consapevole”.

L’iniziativa prevede una serie di interventi di magistrati, docenti universitari e rappresentanti della società civile.

Tra i relatori annunciati: Silvio Guarriello, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia; Mariangela Martina Carbonelli, magistrato coordinatore della Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia; Gianpaolo Impagnatiello, professore ordinario dell’Università di Foggia e presidente provinciale dell’associazione “Società civile per il no al referendum”.

È previsto inoltre un collegamento con il professor Tommaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Massimo Levantaci.

In apertura sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Manfredonia Domenico La Marca e di Anna Padoin, presidente dell’associazione “Libera” Manfredonia. L’iniziativa è promossa con il coinvolgimento dell’associazione Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e del comitato “Referendum Giustizia – Giusto dire No”.