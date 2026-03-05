Edizione n° 5996

Home // Manfredonia // Mattinata – referendum costituzionale: sorteggiati 18 scrutatori per le sezioni elettorali

MATTINATA REFERENDUM Mattinata – referendum costituzionale: sorteggiati 18 scrutatori per le sezioni elettorali

La Commissione elettorale comunale ha nominato anche 18 sostituti per eventuali rinunce o impedimenti

Scrutatori - ph comune.manfredonia.fg.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
5 Marzo 2026
Manfredonia // Mattinata //

Sono stati sorteggiati i 18 scrutatori effettivi e i 18 sostituti che saranno impegnati nei seggi del Comune di Mattinata in occasione del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. La decisione è stata formalizzata con il verbale n. 2 del 27 febbraio 2026 della Commissione elettorale comunale. La riunione si è svolta nella sede comunale alla presenza del sindaco Michele Bisceglia, che presiede la Commissione elettorale, e dei componenti nominati dal Consiglio comunale.

Il sorteggio è stato effettuato tra gli 809 cittadini iscritti all’albo comunale degli scrutatori, aggiornato per l’anno 2026. Il Comune di Mattinata è suddiviso in sei sezioni elettorali, ciascuna delle quali sarà composta da tre scrutatori oltre al presidente di seggio. Per garantire trasparenza e parità di trattamento, la Commissione ha proceduto all’estrazione casuale dei nominativi attraverso un sistema di urne: una per individuare le sezioni e una per gli elettori iscritti all’albo.

Al termine delle operazioni sono stati nominati 18 scrutatori effettivi, assegnati alle sei sezioni elettorali del territorio, e 18 nominativi inseriti nella graduatoria di riserva, che saranno chiamati in caso di rinuncia o impedimento degli scrutatori titolari. La Commissione elettorale ha concluso i lavori alle ore 11.37, disponendo la trasmissione del verbale al Prefetto, al Procuratore della Repubblica e al presidente della Commissione elettorale circondariale.

A cura di Michele Solatia.

