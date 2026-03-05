Edizione n° 5996

Home // Cronaca // Monte Sant’Angelo, sparatoria in zona Piazza Duca d’Aosta, un ferito

SPARATORIA MONTE Monte Sant’Angelo, sparatoria in zona Piazza Duca d’Aosta, un ferito

Secondo le prime informazioni raccolte, un uomo sarebbe rimasto ferito durante l’episodio

Monte Sant'Angelo, sparatoria in zona Piazza Duca d'Aosta, un ferito

ph La stampa

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
5 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

Monte Sant’Angelo (FG), 4 marzo 2026 – Momenti di tensione nella tarda serata di oggi a Monte Sant’Angelo, dove alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in zona Piazza Duca d’Aosta.

Secondo le prime informazioni raccolte, un uomo sarebbe rimasto ferito durante l’episodio. Non sono ancora chiare le circostanze in cui sarebbero stati esplosi i colpi né l’esatta dinamica dei fatti.

Sul posto sono immediatamente intervenute alcune pattuglie dei Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto, insieme ai sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi al ferito.

