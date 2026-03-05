FOGGIA – Una procedura più semplice e senza costi per l’occupazione di suolo pubblico da parte di partiti, enti religiosi e organizzazioni del Terzo settore. È la novità introdotta dal Comune di Foggia, frutto del lavoro congiunto della Commissione Patrimonio, dell’assessore alle Attività produttive Pasquale Frattarolo e del dirigente di area Domenico Affatato. Dal 16 febbraio scorso è infatti attiva sul sito istituzionale del Comune una nuova procedura semplificata che consente a questi soggetti di richiedere l’occupazione temporanea di spazi pubblici per iniziative senza fini di lucro, senza dover affrontare i costi e la complessa modulistica previsti in precedenza.

La novità nasce dall’approvazione delle modifiche agli articoli 21 e 51 del regolamento comunale sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, deliberata dal Consiglio comunale lo scorso 30 luglio.

Prima dell’aggiornamento normativo, gli enti interessati erano obbligati a compilare una procedura amministrativa complessa, spesso con il supporto di un tecnico, e a sostenere spese legate sia all’occupazione del suolo sia alla promozione dell’evento, anche quando si trattava di iniziative non commerciali.

Con il nuovo sistema, invece, sarà sufficiente inviare una richiesta tramite PEC all’indirizzo osp@cert.comune.foggia.it, senza ulteriori oneri economici.

Secondo quanto evidenziato dalla Commissione Patrimonio, la precedente procedura rappresentava un ostacolo per molte realtà associative impegnate nell’organizzazione di eventi pubblici.«La complessità della procedura e i costi da sostenere rappresentavano un limite per gli enti senza fini di lucro che volevano promuovere iniziative sul territorio», spiegano il presidente della Commissione, Antonio Ciruolo, e i componenti Buenza, De Vito, Formica, Frattulino, Mainiero, Rignanese e Soragnese. L’obiettivo della modifica, sottolineano, è rendere più semplice e immediata l’interazione tra enti e amministrazione, permettendo alle organizzazioni no profit di concentrarsi sulle proprie attività sociali e culturali.

Un percorso avviato nel 2024

Il percorso amministrativo che ha portato alla modifica del regolamento è iniziato nel novembre 2024, con un’audizione richiesta dalla Commissione consiliare per valutare possibili interventi di semplificazione. Il confronto tra componente politica e uffici tecnici del Comune ha portato alla definizione di una procedura più snella, considerata un esempio di collaborazione tra indirizzo politico e competenze amministrative per migliorare i servizi destinati alla comunità. FONTE GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO.IT