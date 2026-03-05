Omicidio Solitro, confermata in Appello la condanna a 30 anni per Giovanni Iannoli

VIESTE – La Corte d’Appello di Bari ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Giovanni Iannoli, 38enne di Vieste, imputato e reo-confesso per l’omicidio di Marino Solitro, avvenuto nella cittadina garganica il 29 aprile 2015. Il collegio giudicante ha sostanzialmente confermato il verdetto pronunciato il 21 febbraio 2025 dalla Corte d’Assise di Foggia, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata e alla recidiva specifica, con l’applicazione dell’aumento di pena per l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.

Il riconoscimento delle attenuanti e la confessione resa da Iannoli durante il processo hanno evitato all’imputato la condanna all’ergastolo ostativo, prevista nei casi più gravi legati ai reati di stampo mafioso.

La svolta nel procedimento arrivò nelle fasi finali dell’istruttoria dibattimentale, quando Iannoli – difeso dagli avvocati Michele Arena e Ippolita Naso – chiese la parola in aula assumendosi la responsabilità non solo dell’omicidio Solitro, ma anche di un altro delitto di mafia avvenuto a Vieste, quello di Antonio Fabbiano, per il quale è già stato condannato all’ergastolo in primo grado. Nel processo per l’omicidio Solitro il Comune di Vieste si è costituito parte civile. Secondo quanto dichiarato dall’imputato, il delitto sarebbe maturato nell’ambito delle dinamiche criminali locali. “Ero stato scarcerato da una settimana”, ha raccontato Iannoli, spiegando che a coinvolgerlo sarebbe stato Danilo Della Malva, con il quale intratteneva rapporti di amicizia. L’uomo avrebbe accettato di partecipare all’agguato per vendicare un presunto torto subito nell’ambiente criminale. L’arma utilizzata, ha riferito, era un fucile a canne mozzate, con il quale sarebbero stati esplosi due colpi.

Il delitto risale alla sera del 29 aprile 2015. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Marino Solitro stava attraversando il vialetto d’ingresso della propria abitazione quando fu raggiunto da diversi colpi di fucile calibro 12, che lo colpirono al torace. Per l’uomo non ci fu scampo. Per questo omicidio furono arrestati Giovanni Iannoli e Danilo Della Malva, quest’ultimo divenuto successivamente collaboratore di giustizia e processato con rito abbreviato.

Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, hanno ricondotto il delitto alle dinamiche della mafia garganica. Secondo l’accusa, l’omicidio sarebbe stato finalizzato a rafforzare l’egemonia del clan Raduano-Perna nel territorio di Vieste, eliminando una persona ritenuta non allineata agli equilibri criminali locali. In particolare, la vittima sarebbe stata sospettata di rifornirsi di droga attraverso canali diversi da quelli controllati dal clan e di aver in passato segnalato alle forze dell’ordine comportamenti criminosi di un affiliato. Con la decisione della Corte d’Appello, la condanna a 30 anni di reclusione per Giovanni Iannoli viene dunque confermata anche in secondo grado. Lo riporta foggiatoday.it.