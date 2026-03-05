Edizione n° 5996

PRIMARIO ARRESTATO “Lo scandalo”. Primario arrestato per visite private non dichiarate e pagamenti in nero

L’arresto è avvenuto lunedì pomeriggio in un ospedale pubblico, subito dopo che il medico aveva ricevuto 100 euro in contanti da una paziente per una prestazione sanitaria

Primario arrestato per visite private non dichiarate e pagamenti in nero

Primario arrestato - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Marzo 2026
Prima pagina //

I carabinieri del Nas di Parma hanno arrestato un medico dirigente, direttore di più strutture complesse in provincia di Reggio Emilia, indagato per peculato e falsità ideologica in atti pubblici. L’arresto è avvenuto lunedì pomeriggio in un ospedale pubblico, subito dopo che il medico aveva ricevuto 100 euro in contanti da una paziente per una prestazione sanitaria, trattenendo l’intera somma destinata all’Azienda Usl di Reggio Emilia.

Le indagini, avviate a settembre 2025, hanno accertato che il professionista, pur autorizzato all’esercizio della libera professione intramoenia, effettuava visite private senza registrarle sull’applicativo dell’Azienda e intascava i compensi in contanti, senza alcuna comunicazione all’Amministrazione.

Tra l’11 novembre 2025 e il 2 marzo 2026 sarebbero state eseguite 25 prestazioni private, con pazienti non prenotati ufficialmente e pagamenti esclusivamente in contanti. Gli appuntamenti venivano gestiti direttamente dal medico, eludendo i canali istituzionali previsti.

Le indagini, supportate da intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno documentato che il medico utilizzava anche farmaci destinati alla dotazione ospedaliera per le prestazioni private, appropriandosi indebitamente delle risorse pubbliche.

A seguito dell’arresto, il Gip del Tribunale di Reggio Emilia ha disposto gli arresti domiciliari, la sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio per 12 mesi, l’interdizione dall’attività di medico-dirigente ospedaliero nelle strutture pubbliche dell’Asl e il divieto temporaneo di esercitare la libera professione intramoenia per lo stesso periodo.

Lo riporta leggo.it.

LASCIA UN COMMENTO