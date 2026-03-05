Milano, 4 marzo 2026 – In vista del prossimo referendum costituzionale sulla legge intitolata “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, EMERGENCY prende posizione esortando a votare No. Il voto è valido senza quorum, indipendentemente dall’affluenza alle urne.

In una nota, l’ONG sottolinea che modificare la Costituzione significa cambiare le regole e le parole di tutti e tutte, e che il provvedimento in discussione non offre maggiori tutele ai diritti garantiti dalla Carta fondamentale.

“Crediamo che la legge promossa dal governo non offra maggiori tutele ai diritti costituzionali e, cancellando l’indipendenza della magistratura, indebolisca le garanzie fondamentali di imparziale giustizia per tutti. Inoltre, ponendo di fatto la magistratura sotto il controllo del governo, questo provvedimento altera l’equilibrio tra i poteri dello Stato, unico argine contro possibili derive autoritarie” – si legge nel comunicato.

EMERGENCY invita tutti a informarsi e diffondere l’appello al voto, affinché il popolo italiano possa esprimersi con coscienza e libertà su un cambiamento che riguarda la sostanza della vita democratica.

“Il popolo deve avere la possibilità di scegliere senza pressioni, difendendo giustizia, Costituzione e democrazia”, conclude l’ONG.