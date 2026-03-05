San Marco in Lamis si prepara a uno degli appuntamenti religiosi più identitari della tradizione garganica. In vista della Processione della Madonna Addolorata del Venerdì Santo, accompagnata dalle celebri “Fracchie”, il sindaco ha firmato un’ordinanza per disciplinare lo svolgimento della manifestazione e garantire sicurezza, ordine pubblico e tutela dei partecipanti.

La processione con le Fracchie rappresenta da sempre una delle manifestazioni di religiosità popolare più importanti della città, capace di richiamare ogni anno migliaia di fedeli e visitatori da tutta la provincia di Foggia e non solo. Proprio per l’alta affluenza prevista e per le caratteristiche particolari delle grandi torce di legno – che durante il percorso sprigionano intense fiamme – l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario definire con precisione il tracciato e le regole organizzative.

Secondo quanto stabilito nel provvedimento, il percorso principale della processione interesserà viale della Repubblica, piazza Europa, viale Europa fino a piazza Oberdan. Si tratta dell’itinerario ritenuto più idoneo sia per la tradizione della manifestazione sia per consentire lo svolgimento in condizioni di sicurezza.

L’ordinanza precisa inoltre che, qualora dovessero emergere esigenze legate alla gestione dell’ordine pubblico, potrà essere utilizzato anche un percorso alternativo lungo il tratto compreso tra via Carlo Rosselli e via Maggiore Solari.

Uno degli aspetti più rilevanti del provvedimento riguarda le caratteristiche delle Fracchie. L’esperienza maturata negli anni ha infatti spinto il Comune a prevedere specifici accorgimenti per ridurre il diametro delle grandi torce, misura ritenuta utile per limitare i rischi e proteggere persone, edifici e beni pubblici lungo il percorso.

La decisione si inserisce nel quadro del Regolamento comunale per la realizzazione delle Fracchie, approvato dal Consiglio comunale nel 2017 e recentemente aggiornato con una modifica all’articolo 8 votata il 20 febbraio 2026.

L’organizzazione della manifestazione è stata definita attraverso un lavoro congiunto tra l’amministrazione comunale, l’Arciconfraternita dei Sette Dolori e l’Associazione “Le Fracchie di San Marco in Lamis”, realtà che da anni custodiscono e promuovono questa antica tradizione.

L’obiettivo dell’ordinanza è duplice: da un lato salvaguardare il successo della processione, dall’altro assicurare condizioni di sicurezza adeguate per i partecipanti e per i numerosi spettatori che affolleranno le strade del centro cittadino.

La Processione delle Fracchie resta uno degli eventi più suggestivi del Venerdì Santo in Puglia. Le enormi torce di legno in fiamme accompagnano il simulacro della Madonna Addolorata in un clima carico di spiritualità e tradizione, offrendo uno spettacolo unico che unisce fede, identità popolare e patrimonio culturale.

Anche quest’anno San Marco in Lamis si prepara dunque a rinnovare un rito secolare che rappresenta uno dei simboli più forti della comunità garganica.

A cura di Michele Solatia.