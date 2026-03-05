Edizione n° 5996

San Severo, il comune aderisce alla "Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati"

SAN SEVERO San Severo, il comune aderisce alla “Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati”

La Giunta comunale approva l’adesione al progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”: il 18 marzo alla Palazzina Liberty la consegna degli attestati ai bambini nati nel 2025

San Severo, il comune aderisce alla “Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati”

Neonato - Fonte Immagine: Today

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
5 Marzo 2026
Politica // San Severo //

SAN SEVERO – Il Comune di San Severo aderisce alla “Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati 2025”, iniziativa promossa nell’ambito del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”. La decisione è stata assunta dalla Giunta comunale nella seduta del 3 marzo 2026, presieduta dal sindaco Lidya Colangelo. L’iniziativa, sostenuta dall’associazione culturale Cor et Amor e condivisa dalla rete dei Comuni costruttori di gentilezza, punta a promuovere valori di accoglienza, legalità, pace e rispetto, coinvolgendo famiglie, bambini e comunità locali.

La giornata rappresenterà un momento simbolico di benvenuto ai nuovi cittadini. L’amministrazione comunale ha infatti programmato per il 18 marzo 2026 alle ore 18, presso la Palazzina Liberty di piazza Tondi, una cerimonia pubblica durante la quale verranno consegnati attestati di benvenuto ai bambini nati nel corso del 2025.

L’evento è pensato anche come occasione di partecipazione per le famiglie e per l’intera cittadinanza, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e sottolineare il valore della gentilezza come principio educativo e sociale.
Con la delibera la Giunta ha inoltre affidato al Segretario generale, dirigente ad interim dell’Area III, gli adempimenti necessari all’organizzazione dell’iniziativa e alla gestione degli eventuali servizi collegati all’evento.

A cura di Giovanna Tambo.

