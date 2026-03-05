SAN PAOLO DI CIVITATE – I carabinieri della Stazione di San Paolo di Civitate hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti di giovani tra i 20 e i 29 anni, ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica. Per tre indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per un quarto è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Foggia e condotta dai militari dell’Arma, si è sviluppata tra settembre e ottobre 2025. Nel corso degli accertamenti sono stati documentati 45 episodi di cessione di sostanze stupefacenti, avvenuti a qualsiasi ora del giorno e, in diversi casi, anche nei confronti di minorenni. Durante le indagini i carabinieri hanno inoltre arrestato una persona in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, segnalato sei assuntori alla Prefettura di Foggia e sequestrato circa 15 grammi di droga tra cocaina e hashish, oltre a 300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Le investigazioni sono partite anche dalle numerose segnalazioni dei cittadini, che denunciavano una continua attività di spaccio nel centro storico del paese. Attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, supportati anche da videoriprese, i militari sono riusciti a individuare un appartamento utilizzato come base logistica dagli indagati. All’interno dell’abitazione, secondo quanto emerso dalle indagini, la droga veniva occultata, confezionata e successivamente venduta in piccole dosi al dettaglio. Gli indagati si rifornivano periodicamente di cocaina e hashish, che poi distribuivano ai clienti nel centro abitato.