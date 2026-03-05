FOGGIA – Intitolare la Tribuna Est dello stadio Pino Zaccheria alla memoria di Vincenzo Faleo, storico calciatore foggiano scomparso il 25 ottobre 2025. È l’obiettivo della mozione depositata mercoledì 4 marzo in Consiglio comunale. L’iniziativa è stata promossa dal consigliere comunale Maurizio Accettulli (Fratelli d’Italia), insieme ai colleghi di partito Amorese, Soragnese e Fusco, e sostenuta anche dai consiglieri di centrodestra Nunziante, Pellegrino, Rignanese, Di Mauro e Cataneo.

La proposta prevede l’intitolazione della Tribuna Est, nota anche come gradinata, a uno dei calciatori più rappresentativi della storia rossonera.

Faleo è stato il primo calciatore foggiano a debuttare in Serie A con il Foggia, diventando nel tempo una figura simbolo del calcio cittadino. Nel corso della sua carriera ha indossato la maglia rossonera per otto stagioni, collezionando 169 presenze e 4 reti. Il suo palmarès comprende una Coppa delle Alpi-bis, una promozione in Serie B, una promozione in Serie A e una promozione in IV Serie con l’Incedit, risultati che hanno contribuito a segnare una pagina importante della storia sportiva del capoluogo dauno.

Secondo i promotori della mozione, l’intitolazione della gradinata rappresenterebbe un riconoscimento simbolico alla figura di Faleo, non solo come calciatore ma anche come uomo legato alla sua città. «Faleo ha rappresentato un esempio di dedizione, sacrificio e profondo attaccamento ai colori della propria città – spiegano i firmatari – facendo parte di una squadra che ha regalato a Foggia un periodo di grande visibilità e orgoglio sportivo a livello nazionale». L’iniziativa, aggiungono, punta anche a trasmettere alle nuove generazioni i valori autentici dello sport e il senso di appartenenza alla comunità. Ora la proposta dovrà essere discussa e votata dal Consiglio comunale, che sarà chiamato a decidere sull’intitolazione della Tribuna Est dello Zaccheria allo storico calciatore foggiano. Lo riporta foggiatoday.it.