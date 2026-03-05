Edizione n° 5996

BALLON D'ESSAI

FRODE VINO // “Vinum Mentitum”. Maxi frode nel vino: sequestrati 2,5 milioni di litri falsamente DOP e IGP
5 Marzo 2026 - ore  09:12

CALEMBOUR

BARI CORRUZIONE // Tangenti per appalti in Asl Bari, 7 indagati
5 Marzo 2026 - ore  11:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Zaccheria, mozione per intitolare la Tribuna Est a Vincenzo Faleo

FALEO ZAC Zaccheria, mozione per intitolare la Tribuna Est a Vincenzo Faleo

La proposta prevede l’intitolazione della Tribuna Est, nota anche come gradinata, a uno dei calciatori più rappresentativi della storia rossonera.

Lutto in casa Foggia: addio a Vincenzo Faleo, storica bandiera rossonera

ph Wikipedia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Marzo 2026
Foggia // Note di Brasini //

FOGGIA – Intitolare la Tribuna Est dello stadio Pino Zaccheria alla memoria di Vincenzo Faleo, storico calciatore foggiano scomparso il 25 ottobre 2025. È l’obiettivo della mozione depositata mercoledì 4 marzo in Consiglio comunale. L’iniziativa è stata promossa dal consigliere comunale Maurizio Accettulli (Fratelli d’Italia), insieme ai colleghi di partito Amorese, Soragnese e Fusco, e sostenuta anche dai consiglieri di centrodestra Nunziante, Pellegrino, Rignanese, Di Mauro e Cataneo.

La proposta prevede l’intitolazione della Tribuna Est, nota anche come gradinata, a uno dei calciatori più rappresentativi della storia rossonera.

Faleo è stato il primo calciatore foggiano a debuttare in Serie A con il Foggia, diventando nel tempo una figura simbolo del calcio cittadino. Nel corso della sua carriera ha indossato la maglia rossonera per otto stagioni, collezionando 169 presenze e 4 reti. Il suo palmarès comprende una Coppa delle Alpi-bis, una promozione in Serie B, una promozione in Serie A e una promozione in IV Serie con l’Incedit, risultati che hanno contribuito a segnare una pagina importante della storia sportiva del capoluogo dauno.

Secondo i promotori della mozione, l’intitolazione della gradinata rappresenterebbe un riconoscimento simbolico alla figura di Faleo, non solo come calciatore ma anche come uomo legato alla sua città. «Faleo ha rappresentato un esempio di dedizione, sacrificio e profondo attaccamento ai colori della propria città – spiegano i firmatari – facendo parte di una squadra che ha regalato a Foggia un periodo di grande visibilità e orgoglio sportivo a livello nazionale». L’iniziativa, aggiungono, punta anche a trasmettere alle nuove generazioni i valori autentici dello sport e il senso di appartenenza alla comunità. Ora la proposta dovrà essere discussa e votata dal Consiglio comunale, che sarà chiamato a decidere sull’intitolazione della Tribuna Est dello Zaccheria allo storico calciatore foggiano. Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO