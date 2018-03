Chieuti, papà e figlio perseguitano rumena: fermati per stalking

Di:

Chieuti – PADRE e figlio, 39 anni il primo e 20 anni il secondo, entrambi residenti a Chieuti, sono stati arrestati dai Carabinieri di Serracapriola con l’accusa di stalking ai danni di una giovane ragazza rumena in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lucera.Quasi un cliché che si ripete sempre uguale la storia della vicenda: una relazione che si interrompe e una delle due parti che non accetta la rottura. Solo che questa volta, oltre ai due innamorati, il giovane ventenne arrestato e la ragazza rumena (ancora minorenne) vittima delle persecuzioni, nella storia ci sono altri personaggi: il padre di lui (arrestato), la madre della ragazza, il nuovo fidanzato della giovane e altre due persone denunciate in stato di libertà dai Carabinieri con l’accusa di concorso nel reato.Dalla ricostruzione dei fatti tutto ha avuto inizio lo scorso mese di dicembre, quando la diciassettenne rumena ha deciso di troncare la relazione che aveva con il 20enne poi tratto in arresto. Da quel momento la ragazza ha niziato a ricevere telefonate ed sms da parte del suo ex al punto che la giovane, per non essere infastidita, ha anche cambiato numero di telefono. Un espediente dimostratosi vano, visto che ben presto sono ricominciati squilli anonimi, telefonate ed sms sempre da parte del suo ex. Quando però la ragazza ha intrecciato una relazione sentimentale con un ragazzo di Serracapriola, sono arrivate anche le intimidazioni da parte del padre del giovane arrestato e di quest’ultimo. Qualche sera fa l’ennesimo episodio di minacce alle quali, questa volta, si sono aggiunte anche percosse fisiche alla ragazza ed alla madre. Le due donne erano appena state riaccompagnate a casa in macchina dal nuovo compagno della ragazza quando hanno notato che questi veniva avvicinato mentre era in macchina dall’ex della ragazza e dal padre e, secondo quanto riferito dallo stesso, intimorito con una pistola puntatagli sul viso. I due, dopo averlo minacciato hanno lasciato andare il ragazzo e si sono precipitati verso l’abitazione delle due donne entrando in casa con la forza, unitamente ad altre due persone che erano in loro compagnia (una donna ed un uomo). Una volta all’interno della casa, padre e figlio avrebbero cominciato a minacciare e percuotere madre e figlia con schiaffi, calci, pugni e sputi.Terminata la “missione punitiva” i due, assieme alla donna ed all’uomo che erano con loro, sono andati via. Medicate al pronto soccorso, alle due donne sono state riscontrate diverse contusioni e alla più giovane anche la frattura della mandibola destra. Dopo questo episodio le vittime delle percosse si sono decise a denunciare tutto ai Carabinieri di Serracapriola i quali, effettuate le dovute indagini ed acquisiti i riscontri a quanto loro riferito, hanno rimesso gli esiti alla Procura della Repubblica di Lucera che, concordando con le risultanze investigative, ha richiesto l’emissione del provvedimento custodiale a quel Tribunale.Padre e figlio sono stati tratti in arresto e condotti presso la Casa Circondariale di Lucera con l’accusa di stalking, lesioni personali e violazione di domicilio, i loro complici deferiti in stato di libertà.Redazione Stato